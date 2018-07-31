Две плоскостные парковки со шлагбаумом в Северном Бутово закроют в начале августа для замены асфальта

Две плоскостные парковки со шлагбаумом в районе Северное Бутово будут закрыты в начале августа 2018 г. на время работ по замене асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства (АМПП).

»Две плоскостные парковки со шлагбаумом в Северном Бутово станут недоступными на время проведения работ по замене асфальта. Парковка, расположенная по адресу: бульвар Дмитрия Донского, вл. 9, будет закрыта на ремонт на период с 1 по 8 августа, а парковка, которая находится на пересечении бульвара Дмитрия Донского и ул. Грина — с 4 по 11 августа. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в случае возникновения вопросов обращайтесь к контролерам на парковках или в единый контакт-центр «Московский транспорт».