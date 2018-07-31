Ещё
Две плоскостные парковки со шлагбаумом в Северном Бутово закроют в начале августа для замены асфальта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы имена убитых россиян в Африке
Названы имена убитых россиян в Африке

Две плоскостные парковки со шлагбаумом в Северном Бутово закроют в начале августа для замены асфальта 

Агентство «Москва» 1 час назад
Две плоскостные парковки со шлагбаумом в районе Северное Бутово будут закрыты в начале августа 2018 г. на время работ по замене асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства (АМПП).
»Две плоскостные парковки со шлагбаумом в Северном Бутово станут недоступными на время проведения работ по замене асфальта. Парковка, расположенная по адресу: бульвар Дмитрия Донского, вл. 9, будет закрыта на ремонт на период с 1 по 8 августа, а парковка, которая находится на пересечении бульвара Дмитрия Донского и ул. Грина — с 4 по 11 августа. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в случае возникновения вопросов обращайтесь к контролерам на парковках или в единый контакт-центр «Московский транспорт».
Агентство «Москва»: последние новости
Участники рабочей группы направили в экспертный совет при комитете ГД предложения о развитии автотуризма Московское УФАС признало нарушением рекламу пива в журнале «Популярная механика» ЦОДД: Столичные камеры фотовидеофиксации технически готовы отслеживать наличие полисов ОСАГО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Африке убили россиян107
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России232
Лепс ударил Аллу Михееву38
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки23
Захарова оценила новый «удар» по Крыму162
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение