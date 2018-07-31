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Xiaomi не постеснялась снова обмануть своих фанатов
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Xiaomi не постеснялась снова обмануть своих фанатов 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Аппаратная начинка Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, эффектно размещенная под стеклянным задником, оказалась фикцией. Об этом сообщил именитый инсайдер Ice Universe, опубликовавший на своей странице в социальной сети Weibo фотографии подложки, имитирующей внутренности флагмана.
Несмотря на заявления Xiaomi о том, что компоненты материнской платы, красиво размещенные под стеклянной крышкой, являются подлинными, на поверку они оказались обычным декором, который, впрочем, со стопроцентной точностью повторяет размеры реально существующих деталей.
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
Решившись на размещение внутри корпуса фиктивной материнской платы, производитель пошел на серьезный компромисс. В своем стремлении привлечь потребителей дизайнерским элементом из разряда «шоу-китчен», Xiaomi лишила их права на аккумулятор с лишними 700 или даже 1000 мАч.
Но хуже всего, что Xiaomi намеренно ввела фанатов бренда в заблуждение, отвергнув версию потребителей о фиктивности аппаратных компонентов. Возможно, таким образом представители компании хотели лишь подогреть интерес, но какой в этом смысл, если обман все равно вскрылся?
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