Xiaomi не постеснялась снова обмануть своих фанатов

Аппаратная начинка Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, эффектно размещенная под стеклянным задником, оказалась фикцией. Об этом сообщил именитый инсайдер Ice Universe, опубликовавший на своей странице в социальной сети Weibo фотографии подложки, имитирующей внутренности флагмана.

Несмотря на заявления Xiaomi о том, что компоненты материнской платы, красиво размещенные под стеклянной крышкой, являются подлинными, на поверку они оказались обычным декором, который, впрочем, со стопроцентной точностью повторяет размеры реально существующих деталей.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Решившись на размещение внутри корпуса фиктивной материнской платы, производитель пошел на серьезный компромисс. В своем стремлении привлечь потребителей дизайнерским элементом из разряда «шоу-китчен», Xiaomi лишила их права на аккумулятор с лишними 700 или даже 1000 мАч.

Но хуже всего, что Xiaomi намеренно ввела фанатов бренда в заблуждение, отвергнув версию потребителей о фиктивности аппаратных компонентов. Возможно, таким образом представители компании хотели лишь подогреть интерес, но какой в этом смысл, если обман все равно вскрылся?

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