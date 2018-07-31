Можно ли установить откидной пандус в доме на улице Лётчика Бабушкина?

С таким вопросом обратилась в редакцию «Нашей Лосинки» жительница Лосиноостровского района.

«У нас в подъезде починили подъёмник для инвалидов, теперь два инвалида могут выходить на улицу. При этом выход семей с колясками затруднён, так как данный подъёмник занимает слишком много места. Можно ли установить откидной подъёмник?» — написала Тамара Николаевна.

Как пояснил консультант отдела жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства управы Лосиноостровского района Захар Балкунов, по данному адресу установили пандус для спуска колясок.