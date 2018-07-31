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Можно ли установить откидной пандус в доме на улице Лётчика Бабушкина?
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Можно ли установить откидной пандус в доме на улице Лётчика Бабушкина? 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
С таким вопросом обратилась в редакцию «Нашей Лосинки» жительница Лосиноостровского района.
«У нас в подъезде починили подъёмник для инвалидов, теперь два инвалида могут выходить на улицу. При этом выход семей с колясками затруднён, так как данный подъёмник занимает слишком много места. Можно ли установить откидной подъёмник?» — написала Тамара Николаевна.
Как пояснил консультант отдела жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства управы Лосиноостровского района Захар Балкунов, по данному адресу установили пандус для спуска колясок.
— Подъёмник для инвалидов был установлен в доме в 2009 году согласно городской программе по социальной поддержке жителей Москвы. Рядом с платформой для инвалидов по просьбе жителей мы уже установили пандус для спуска колясок, — говорит Захар Балкунов. — В данном случае установка откидного пандуса вместо платформы для инвалидов не представляется технически возможной. (иб)
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