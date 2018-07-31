Бордюрный камень устанавливают на тротуаре по ул. Воркутинской

Ремонт пешеходной дорожки стартовал у дома № 12 по ул. Воркутинской. В некоторых районах ремонт уже завершен. Всего в планах летней ремонтной кампании — привести в порядок тротуары на участках 19 улиц областной столицы. В список объектов вошли наиболее проблемные участки пешеходных путей в разных микрорайонах. По поручению Мэра Вологды Сергея Воропанова в первую очередь учитывали предложения активистов ТОС и общественников.

По ул. Воркутинской тротуар обновят вблизи домов №№ 2, 4 и 12. Сейчас работы идут у 12-го дома — здесь трудится бригада из пяти человек и двух единиц техники — рабочие устанавливают бордюрный камень.

«Сначала делаем основание под бортовой камень из песка и щебня. Потом раствором наносим подушку и устанавливаем не нее сам бортовой камень. Сейчас ставим его на бетон, завтра он «встанет» и начнем отсыпать щебнем», — говорит мастер рабочей бригады подрядной организации «Автодор-35» Денис Красновский.

Выравнивание поверхности щебнем с песком необходимо для подготовки поверхности к укладке асфальта. Асфальтоукладчик на этом объекте справится за полдня.

Уже приведены в порядок участки 10 пешеходных дорожек областной столицы. В начале сезона были обновлены тротуары на ул. Комсомольской — в районе Набережной VI Армии, в Лосте на ул. Профсоюзной — от пер. Центрального, пешеходная дорожка у детской городской поликлиники № 1 Вологды — на участке от ул. Мальцева до Благовещенской, 24.

Завершен ремонт тротуаров на ул. Ильюшина 8, 10, ул. Кирова в районе лицея № 32, ул. Горького — на участке от ул. Добролюбова до ул. Самойло. Также обновлена пешеходная дорожка по ул. Судоремонтной — от ул. Разина до ЖК «Флагман». Жители микрорайона работу строителей уже оценили.

«Я живу здесь неподалеку. Раньше как ни дождь — то обязательно огромные лужи. Сейчас гораздо приятнее ходить», — отметил вологжанин Олег.

«Я очень часто хожу здесь с внучками. Очень плохо было — не знаешь, как отвернуть и привернуть. А сейчас все здорово и красиво — молодцы», — считает вологжанка Светлана.

Общая площадь пешеходных зон, которые предстоит отремонтировать этим летом, — почти 12 тыс. кв. м. На эти цели из бюджета Вологды в этом году выделено порядка 20 млн рублей.

«Подрядчик укладывается в сроки, идет в графике. Работы по ул. Воркутинской будут завершены в течение двух недель, если позволят погодные условия. Подрядчик обязуется выполнить ремонт всех запланированных объектов до конца сентября», — отметил начальник отдела благоустройства и озеленения Вологды Виталий Шалаевский

Ремонт в первую очередь предусмотрен для наиболее сложных участков, по которым были обращения граждан. Они поступали во время общественных мобильных приемных, свои предложения вносили общественники, представители учреждений социальной сферы. Список территорий к ремонту определен на ближайшие три года. При этом предложения от жителей городские власти продолжают учитывать.

Добавим, участки, которые не вошли в перечень объектов этого года, будут внесены в план ремонта на следующие годы. На все проведенные работы подрядчик дает гарантию — 4 года.