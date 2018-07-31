В парке «Торфянка» фонари и стенды очистили от вандальных надписей

О том, что все опоры освещения на аллее обклеены незаконными объявлениями, сообщил пользователь портала «Наш город», оставив свое обращение для коммунальщиков в одном из его разделов.

«На центральной аллее все опоры освещения разрисованы граффити и оклеены незаконными объявлениями. Все нужно очищать. Информационный стенд в парке поврежден вандальной надписью и объявлением», — написал Алексей Н.

Четыре дня спустя все указанные нарушения были устранены, а на портале опубликован ответ за подписью главы управы Павла Литовченко о том, что все указанные объекты очищены от объявлений и надписей.

Напомним, кроме портала «Наш город», сообщить о какой-либо проблеме во дворе, парке или многоквартирном доме можно в диспетчерскую по месту жительства либо написать письмо в электронную приемную управы по адресу yrlos@mos.ru. (иб)