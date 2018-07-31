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В парке «Торфянка» фонари и стенды очистили от вандальных надписей
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В парке «Торфянка» фонари и стенды очистили от вандальных надписей 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
О том, что все опоры освещения на аллее обклеены незаконными объявлениями, сообщил пользователь портала «Наш город», оставив свое обращение для коммунальщиков в одном из его разделов.
«На центральной аллее все опоры освещения разрисованы граффити и оклеены незаконными объявлениями. Все нужно очищать. Информационный стенд в парке поврежден вандальной надписью и объявлением», — написал Алексей Н.
Четыре дня спустя все указанные нарушения были устранены, а на портале опубликован ответ за подписью главы управы Павла Литовченко о том, что все указанные объекты очищены от объявлений и надписей.
Напомним, кроме портала «Наш город», сообщить о какой-либо проблеме во дворе, парке или многоквартирном доме можно в диспетчерскую по месту жительства либо написать письмо в электронную приемную управы по адресу yrlos@mos.ru. (иб)
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