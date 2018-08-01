СМИ: Пентагон отложил передачу в Конгресс доклада о создании Космических сил

"Мы находимся на финальных стадиях согласования доклада для Конгресса, содержащего организационные рекомендации и излагающего структуру управления космическими компонентами министерства обороны ", — привело Defense One слова официального представителя Пентагона. Он уточнил, что доклад будет согласован «в ближайшее время».

Как сообщило издание, ряд высокопоставленных должностных лиц оборонного ведомства подверг критике проект доклада, указав на то, содержащие в нем рекомендации недостаточно обоснованы. Так, по информации Defense One, один из руководителей в министерстве заявил, что ВВС, на которые в настоящее время приходится большая часть активности Пентагона в космосе, фактически были отстранены от процесса подготовки доклада. При этом предлагаемые в докладе изменения в наибольшей степени затронут именно ВВС, которые пока распоряжаются 85% общего «космического бюджета» Пентагона.

Кроме того, предусмотренное планом новое объединенное Агентство космических исследований, по данным издания, должно будет в конечном итоге заменить Центр ракетных систем, базирующейся на базе ВВС в Лос-Анджелесе организации с персоналом в 6 тыс. человек. При этом будущее центра никак не прописано в проекте доклада.

Днем ранее Defense One информировало о том, что 1 августа Пентагон собирался представить на рассмотрение Конгресса 14-страничный проект доклада с планом создания Космических сил в качестве самостоятельной структуры в составе американских ВС. В соответствии с этим планом, с которым ознакомилось Defense One, министерство обороны США в ближайшие месяцы приступит к разработке трех из четырех компонентов новых сил: нового оперативного командования, нового объединенного управления по закупке спутников для министерства обороны и нового боевого объединения, группирующего операторов функционального пространства из всех видов Вооруженных сил. Все эти шаги, как отметило издание, не требуют одобрения Конгресса США . Что качается четвертого компонента — основных и вспомогательных служб, включая финансовое управление и строительные подразделения, — то его создание невозможно без предварительного решения законодателей.

По информации издания, «законодательное предложение, необходимое для создания полноценных Космических сил», Пентагон планирует подготовить до конца года. Сообщается, что оно будет направлено в Конгресс в начале 2019 года в составе проекта бюджета на 2020 финансовый год.