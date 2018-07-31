Глава СПЧ выступил за предоставление членам ОНК доступа к видео из колоний

"Члены ОНК должны иметь доступ к видеозаписям. Должны иметь возможность сесть и посмотреть записи, если есть какие-то вопросы", — сказал Федотов на совещании в ФСИН , на котором в частности рассматривался вопрос применения силы сотрудниками колонии к осуждённому в Ярославле

Глава ФСИН Геннадий Корниенко на это ответил, что, если члены ОНК изъявляют желание, они могут ознакомиться со всеми материалами.

Также глава СПЧ также поднял вопрос о сроках хранения видеозаписей с камер в местах заключения, заявив, что нужно проработать возможность хранить их как минимум полгода, а при технической возможности даже год.