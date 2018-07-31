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Глава СПЧ выступил за предоставление членам ОНК доступа к видео из колоний
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Глава СПЧ выступил за предоставление членам ОНК доступа к видео из колоний 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Члены Общественных наблюдательных комиссий должны иметь возможность просматривать видеозаписи с камер наблюдения в местах лишения свободы, считает глава Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов.
"Члены ОНК должны иметь доступ к видеозаписям. Должны иметь возможность сесть и посмотреть записи, если есть какие-то вопросы", — сказал Федотов на совещании в ФСИН, на котором в частности рассматривался вопрос применения силы сотрудниками колонии к осуждённому в Ярославле.
Глава ФСИН Геннадий Корниенко на это ответил, что, если члены ОНК изъявляют желание, они могут ознакомиться со всеми материалами.
Также глава СПЧ также поднял вопрос о сроках хранения видеозаписей с камер в местах заключения, заявив, что нужно проработать возможность хранить их как минимум полгода, а при технической возможности даже год.
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