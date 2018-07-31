Не везите из России в Финляндию йогурт в качестве перекуса или салями как сувенир

Африканская чума свиней уже несколько лет представляет опасность для свиноводства Финляндии . Очаги быстро распространяющегося заболевания уже были обнаружены у восточного и южного соседа страны. Недавно очаг был зафиксирован всего в 200 километрах от российско-финляндской границы.

Свиноводы и охотники, по данным Агентства безопасности продовольствия Финляндии Эвира (Evira), осведомлены, как нужно предотвращать распространение заболевания. Однако у приезжающих из России путешественников и финских туристов информации меньше.

Сейчас чиновники пытаются распространить информацию через туристические агентства и на пограничных пунктах пропуска, чтобы снизить риск распространения вирусной инфекции. Мы побеседовали со старшим инспектором Агентства безопасности продовольствия Финляндии Эвира Ханной Луонелой (Hanna Lounela) о том, как туристы могут способствовать борьбе с распространением инфекций.

«Юле» (Yle): В пунктах пропуска на финляндско-российской границе рассказывают об угрозе африканской чумы свиней, для продуктов стоят мусорные контейнеры. Что же нужно оставлять в них тем, кто едет из России?

Ханна Луонела: Россия не входит в Евросоюз , и частное лицо не может ввозить из России в Финляндию мясо и мясные продукты, например, колбасу, а также молочные продукты. Все эти продукты нужно оставить на территории России или в мусорных контейнерах у финских пограничных пунктов пропуска, которые находятся там именно для этой цели.

На ввоз других продуктов животного происхождения, например, на куриные яйца и рыбу, тоже наложены определенные ограничения.

Соответствующий закон вступил в силу уже некоторое время назад, хотя ограничения на ввоз мясных продуктов существовали и до распространения африканской чумы свиней в России. Однако из-за возросшего риска распространения вирусной инфекции контроль и информирование на восточной границе были усилены.

Ввоз молочных продуктов частными лицами не из стран ЕС тоже ограничен из-за распространения ящура. В основном он встречается в африканских странах и на территории России, не находящейся в непосредственной близости к Финляндии.

Такие же ограничения применимы ко всем странам, не входящим в Евросоюз, если с ними не был заключен особый договор о ввозе продуктов, как, например, с Норвегией

В ограничениях, касающихся молочных продуктов, есть исключение для заменителя грудного молока, который может храниться только при комнатной температуре. В ограниченном количестве этот заменитель можно ввозить из России в Финляндию.

— Вспышки африканской чумы свиней наблюдались и в Эстонии . Можно ли привезти из Таллина в Финляндию салями в качестве сувенира?

— В пределах Евросоюза ограничения затрагивают те регионы, где была замечена африканская чума свиней. Это континентальная Эстония, Латвия Литва , восточные участки Польши . Вирусная болезнь была также зафиксирована в Венгрии Румынии , где она распространяется на новые территории.

Из этих регионов ЕС тоже запрещено ввозить продукты, содержащие свинину (например, колбасу), которые не были обработаны при высоких температурах, в которых вирус погибает.

На практике путешественник может не знать о происхождении мяса, которое содержится в купленном им продукте, а также где и при каких температурах продукт был произведен. Мы считаем, что путешествующим в этих регионах людям лучше не привозить продукты с содержанием свинины или кабанины в Финляндию в качестве сувениров или перекуса.

Таким образом, из Эстонии в Финляндию лучше не привозить салями. Это не является чем-то незаконным, если вы уверены, где и в каких условиях продукт был произведен. Однако в целом лучше не ввозить продукты, которые могут содержать свинину.

— Что произойдет, если я привезу в Финляндию запрещенные продукты животного происхождения?

— Официальные представители погранслужбы стараются поступать таким образом: человек сам добровольно может оставить запрещенные продукты во время пересечения границы в специальных контейнерах, после чего они будут уничтожены. Для многих ограничения оказываются сюрпризом, намеренно продукты животного происхождения обычно не провозят.

Если человек привез запрещенную колбасу в Финляндию и съел ее, то на практике служащие границы не могут это отследить (африканская чума свиней не представляет опасности для человека — прим. пер.).

Если же случится так, что инфекция распространится и попадет на свиноферму, и след заражения приведет именно к этому продукту, то за такое действие придется нести ответственность.

Самое важное в этом — не суровость наказания. Цель — просвещение путешественников, развитие чувства ответственности, использование мусорных контейнеров для запрещенных продуктов.

Первая в Финляндии собака по поиску продуктов

Финская таможня завела собаку, обученную обнюхивать сумки людей, едущих из России в Финляндию. Задача собаки — учуять мясные продукты, привезенные в качестве перекуса или сувенира, из-за которых в Финляндию может попасть африканская чума свиней.

Первая собака Финляндии по поиску продуктов — годовалый золотистый ретривер Айно (Aino). Собака приступила к работе в июне.

Айно в основном будет дежурить на таможне пункта пропуска Нуйямаа и иногда работать в аэропортах и морских портах. Начало службы должно проходить на пограничном пункте пропуска Ваалимаа, где тестируют новые методы контроля.

В финской таможне служит около 50 собак. Большая часть обучена находить наркотики, некоторые могут находить табачные изделия, нюхательный табак, деньги, взрывчатые вещества. А теперь — еще и продукты.

Собака Айно проходила обучение, в том числе, у специалистов из лондонского аэропорта Хитроу. В июне собака научилась находить по запаху свинину, кабанину, курятину, говядину и колбасы.

Айно умеет находить запакованные, свежие и переработанные продовольственные продукты.

«Путешественники могут устроить перекус с запрещенными продуктами в местах для отдыха или, что еще хуже, выбросить мусор из окна автомобиля или оставить его в местах отдыха. Кабаны могут съесть эту пищу или порыться в мусоре. Вирусная инфекция может передаться животному, а затем она быстро распространяется в нашей популяции кабанов», — говорит Яана Хусу-Каллио (Jaana Husu-Kallio), начальник канцелярии Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии.