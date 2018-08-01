Московское УФАС выявило ряд нарушений закона «О рекламе» в июньском журнале «Сапсан»

«Московское УФАС России усмотрело ряд нарушений закона «О рекламе» в июньском номере журнала «Сапсан». Столичный антимонопольный орган обратил внимание на макеты с рекламой трансляций матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в России и обнаружил, что лица, распространяющие рекламу не причастны к FIFA и оргкомитету «Россия-2018», а это является нарушением п. 3 ст. 18 закона «О чемпионате мира» и ч. 3, 7 ст. 5 закона «О рекламе», — говорится в сообщении.

Также в рекламных макетах «Ювелирторг. Лучшее из драгоценного, лучшее для вас» и «Гастрономика ресторан на крыше. Лучший вид на исторический центр города» найдены признаки нарушения п. 1 ч. 2 ст. 5 закона «О рекламе» за некорректное сравнение товара с конкурентами без указания конкретных характеристик.

В распространяемой рекламе «Волосы.ру — медицинский центр пересадки волос» ведомство обнаружило нарушение п. 2 ч. 1 ст. 2 закона «О рекламе», отмечая, что информация об улучшении состояния здоровья в результате применения объекта рекламирования недопустима. В двух рекламных макетах была зафиксирована информация о финансовой деятельности без указания лица, осуществляющего эту деятельность. В данном случае отмечаются признаки нарушения ч. 1 ст. 28 закона «О рекламе».

Уточняется, что на нескольких страницах журнала размещались рекламные макеты без сопровождения пометкой «реклама» или «на правах рекламы» — рекламы мероприятия «Боль», строительной компании и рекламы Lexus LS 500. Отсутствие такой пометки является нарушением ст. 16 закона «О рекламе».

В отношении рекламодателей и рекламораспространителей возбуждены дела по признаками нарушения закона «О рекламе». Рассмотрение дел назначено на 2 августа.