Московское УФАС признало нарушением рекламу пива в журнале «Популярная механика»

«Московское УФАС России рассмотрело дело, связанное с с размещением в майском номере журнала «Популярная механика» рекламы пива «Трехгорное», — говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно п. 1 ч. 2 ст. 21 закона «О рекламе» реклама пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, может содержаться в печатных периодических изданиях. Однако на обложке журнала «Популярная механика» размещена отметка категории информационной продукции «16+».

«На комиссии представители учредителя издания «Премиум Паблишинг» отметили, что 97,9% читателей журнала «Популярная механика» старше 18 лет. Комиссия Московского УФАС России усмотрела, что помимо отметки «16+» в журнале содержится большой объем статей и рекламы, которая предполагает заинтересованность не только взрослых, но и подростков. В этом случае устанавливается нарушение п. 2 ч. 2 ст. 21 закона «О рекламе», которая запрещает рекламу алкогольной продукции в печатных изданиях для несовершеннолетних», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что также представители «Премиум Паблишинг» пытались переложить ответственность за распространение рекламы на другого учредителя — «Фэшн Пресс», с которым у компании заключен договор на оказание услуг по размещению рекламы. Но согласно ст. 2 закона «О рекламе» распространителем является лицо, осуществляющее фактическое доведение объекта рекламирования до сведения потребителя.

«Комиссия Московского УФАС России признала «Премиум Паблишинг» нарушившим п. 2 ч. 2 ст. 31 закона «О рекламе» и выдало издательству предписание о прекращении нарушения», — добавили в пресс-службе.