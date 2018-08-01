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Школа инсульта в госпитале на Стартовой продолжит свою работу в августе
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Школа инсульта в госпитале на Стартовой продолжит свою работу в августе 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Школа инсульта в госпитале для ветеранов войн №3 на Стартовой улице продолжит свою работу в последний месяц лета. Первая тематическая лекция, посвященные лечению и профилактике инсульта, состоится в четверг, 2 августа.
— Лекции запланированы на 2, 9, 16, 23 и 30 августа. Кроме них, посетители смогут получить консультации у специалистов-неврологов, — сообщили в медучреждении.
Организаторы добавили, что для посещения лекций необходимо взять с собой паспорт и полис общего медицинского страхования. На лекции допускаются все желающие. Начало лекция в указанные дни в 15.00. Напомним, адрес госпиталя — Стартовая улица, 4. (иб)
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