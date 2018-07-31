Как выбрать автомобильные шины, чтобы не пожалеть?

Многие автомобилисты прекрасно знают, насколько важна хорошая резина для безопасной и комфортной езды. Увы, но далеко не все водители, особенно начинающие, могут безошибочно выбрать автопокрышки. Мы постараемся помочь разобраться в тонкостях правильного выбора.

Сезонность

Одна из наиболее важных причин смены резины — это разделение покрышек на летний тип и зимний. Летняя резина не предназначена для езды в холодное время года, поскольку теряет свои качества. Зимой летняя резина становится крайне твердой, что сказывается на ее ходовых и тормозных качествах. Зимняя же резина, остающаяся мягкой в холодный период времени, крайне быстро изнашивается летом, если ее не поменять.

Многие опытные автомобилисты не рекомендуют своим коллегам использовать всесезонные покрышки, поскольку последние не дотягивают ни до хорошей летней, ни до сносной зимней резины — практически круглый год всесезонка показывает себя непрактичной. Сэкономить на приобретении двух комплектов резины можно, особенно если шины купить вы собираетесь в интернет-магазине, найденном с помощью сервиса сравнения цен. На подобных сервисах всегда собраны только самые выгодные предложения от надежных производителей.

Протектор

Выбирая протектор, основывайтесь прежде всего на том, по каким дорогам вам приходится ездить. Если это грунтовые дороги, то выбирайте резину с крупным рисунком, а если по шоссе — то с глубокими вертикальными канавками для лучшего сброса воды в дождь, что поможет предотвратить аквапланирование транспортного средства.

Состояние

Прежде чем купить покрышки, убедитесь, что они не имеют брака, потертости или микротрещин. Последние — далеко не редкое явление, если шины хранились на складе долгое время. Все дело в том, что не на всех складах соблюдается необходимая влажность и температура, и поэтому покрышки рассыхаются, и износ резины с микротрещинами происходит быстрее обычного.