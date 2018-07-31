В ФРГ вновь разрешат воссоединение семей беженцев

Начать следует с того, что в Германии право на воссоединение семьи дается только тем мигрантам, которые обладают так называемой субсидиарной защитой. Это значит, что их нельзя выслать из страны, так как на родине им угрожает опасность. Такие беженцы смогут перевезти свои семьи в Германию даже в том случае, если у них нет средств к существованию.

Ирака. Субсидиарная защита как в Германии, так и в других странах Евросоюза выдается сроком на один год. При необходимости ее можно продлить еще на два года. В исключительных случаях по истечении срока мигрант может получить разрешение на временное пребывание в Германии. В последние годы субсидиарную защиту получали в основном беженцы из Сирии

В Германию вместе с беженцами смогут переезжать супруги, если их брак был заключен в той стране, откуда они приехали, а также несовершеннолетние дети. К беженцам младше 18 лет могут приехать родители, но только в том случае, если в Германии у ребенка больше нет родственников. Перевозить бабушек, дедушек, а также сестер и братьев в Германию запрещено вне зависимости от их возраста и положения.

Кроме того, в этом году правящая коалиция решила ограничить число виз, выдаваемых по программе воссоединения семьи, до одной тысячи в месяц. Процесс выдачи визы очень кропотливый и долгий: на данный момент в зарубежных представительствах Германии ожидает рассмотрения около 34 тысяч заявок, причем многие из них были поданы еще осенью 2016 года.

Решения по заявкам принимаются исходя из того, как долго длилась разлука, каково состояние здоровья родственников и грозит ли им опасность там, где они находятся в данный момент. То, как живет в Германии сам беженец — нашел ли он квартиру, работу, выучил ли язык — уже не так важно.

Заявки на визу, не рассмотренные в числе разрешенной тысячи, вновь попадают в общий список и могут быть одобрены в следующий месяц, если выдержат конкуренцию с другими.

Многие эксперты видят недостатки в действующем законодательстве касательно воссоединения семей. Порядок предоставления виз называют излишне субъективным — ему не хватает четких рамок и критериев отбора, а порог в 1000 виз в месяц — произвольным.

Напомним, что запрет на воссоединение семей беженцев был введен в марте 2016 сроком на два года. Из-за сложностей с созданием правящей коалиции его продлили до августа 2018.