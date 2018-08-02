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Германия готовится к новому наплыву беженцев
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Германия готовится к новому наплыву беженцев 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
С 1 августа Бундестаг разрешил воссоединение семей мигрантов. Теперь к выходцам из Африки или Ближнего Востока, которые уже легализованы в Германии, смогут присоединиться их многочисленные родственники. При этом приглашающий мигрант даже не обязан знать немецкий язык. Доказывать, что у него есть работа и жильё, тоже не нужно. Вновь прибывшие будут жить на пособие. Правда, немцы все-таки решили ограничить этот «праздник гостеприимства» — они будут выдавать не более тысячи виз в месяц. Мигранты возмущены.
— Тысяча человек в месяц — это слишком мало. Боюсь, мне придется ещё долго ждать встречи со своими родственниками, с женой и пятью детьми. Конечно, я уже подал заявку на воссоединение, но уверен, что ее будут очень долго рассматривать, ведь здесь такая бюрократия. О наших чувствах никто не думает — сетует Удай Алхомзи, беженец из Сирии.
Некоторые немецкие политики пытались остановить принятие нового закона, но к их доводам Бундстаг не прислушался.
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