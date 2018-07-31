История «Крестов»: что происходит с самой прогрессивной тюрьмой Европы XIX века?

Самое известное пенитенциарное учреждение страны «Кресты» уже год расселено — из легендарного здания на Арсенальной набережной заключенные уехали в Колпино . Мы попали внутрь закрытых помещений, вспомнили их богатую историю и узнали, что здесь происходит сейчас.

До постройки

В начале XVIII века на месте главной тюрьмы страны был пивоваренный завод, а во времена Анны Иоанновны здесь появились винные погреба. В 1867 году их переделали под места заключения, потому что преступников в Петербурге было намного больше, чем изоляторов. Но эти помещения не выдерживали активной эксплуатации — их приходилось постоянно ремонтировать, а условия становились все хуже. Поэтому первому зодчему тюремного ведомства Антонию Томишко поручили возвести здесь новые здания.

Он отправился изучать европейские примеры, и в свой проект включил самые удачные идеи — например, паноптикума: металлические конструкции галерей, переходы и башня в как символ тюрьмы-монастыря. Архитектор рассуждал так: если преступник — грешник, то он должен по условиям содержания принять на себя роль монаха-отшельника, а камера — это келья. Поэтому тюремное учреждение должно соответствовать архитектурному образу религиозного. Кресты же здесь не только помогают охранникам одновременно видеть все коридоры, но и напоминают о христианском символе покаяния. Весь комплекс спроектирован и построен в поздний период эклектики в неорусско-византийском стиле.

Строительство

Стоили «Кресты» сами заключенные, работы были завершены в конце декабря 1889 года, на это потребовалось 5 лет и 7 месяцев, хотя планировалось уложиться в пять лет — впрочем, в 2018 году такое отставание кажется незначительной мелочью.

За это время появились два арестантских корпуса с одиночными камерами, административный — с церковью, входное здание с квартирами надзирателя, дома для сотрудников, кухня с пекарней, четыре больничных корпуса, инфекционный корпус, баня, котельная с электрогенератором, ледник, кузница — всего 20 отдельно стоящих зданий, часть которых была связана переходами или чугунными трапами.

Все было выполнено по новейшему слову техники: первая электрическая лампочка здесь загорелась еще в 1887 году, были устроены вентиляция и центральная отопительная система.

Проект быстро стал примером: по его образцу строились тюрьмы в Весьегонске Вязьме , Царицыне, Одессе и других городах — всего около 30.

Церковь

В одном из корпусов на верхнем этаже была возведена пятиглавая церковь святого Александра Невского . Купола были сделаны из покрашенного в белый железа, а стены — из красного кирпича в русской «кружевной» манере.

В ней одновременно могли находиться 400 человек, но между арестантами устанавливались невысокие деревянные перегородки, открытые с передней стороны — чтобы и здесь они были разобщены.

В 1918 году кресты с куполов демонтировали, а помещение использовали как клуб. Престол и иконостас вернулись на свое место уже в следующем веке.

Арестанты

В «Крестах» 930 камер, изначально рассчитанных на 1150 арестантов, а вместе с больницей мест было 1350. Здесь содержались уголовные преступники, приговоренные к одиночному заключению.

После революции 1905 года сюда привозили политических, сидели здесь Лев Троцкий Анатолий Луначарский . А в 1917 году большевики заточили в этих стенах все Временное правительство, кроме сбежавшего Керенского. В 1930-х «Кресты» были переполнены жертвами сталинских репрессий, среди которых были Лев Гумилев Николай Заболоцкий . В этот период на семи квадратных метрах размещался не один человек, как задумывал архитектор, а 15-17. В конце XX века в общее количество лишенных свободы доходило до 12 000.

Переезд

В 2006 году на перенаселенность тюрьмы пожаловалась Владимиру Путину тогда еще губернатор Валентина Матвиенко . Президент дал поручение Минюсту разработать программу переезда изолятора из центра Петербурга в Колпино. В следующем году на новый комплекс выделили 500 млн долларов и представили его план — на 4000 мест, со спортивным комплексом и тиром, пятиэтажной медчастью, пожарным депо, гаражом на 40 машин и вольером на столько же собак. Пообещали его сдать в 2013 году, но достроили только в 2017 — после нескольких судов, связанных с растратами, взятками и даже убийством подполковника УФСИН

Сегодняшний день

Как рассказали нам представители ФСИН, сейчас на территории бывшего следственного изолятора находятся отделы и службы аппарата Управления, «Управление по конвоированию» и колония-поселение №8 УФСИН — в ней, судя по официальному сайту, содержатся 150 арестантов. Впускать сюда обычных горожан или тем более создавать общественные пространства все еще невозможно — территория является режимной. Что будет дальше происходить с некогда главной тюрьмой страны, ведомство не комментирует.