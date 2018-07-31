Новый закон разрешил выписывать иностранцев быстро

До недавнего времени хозяев квартир, в которых прописаны, но не проживают мигранты, могли штрафовать, что периодически и делалось. Публикуемый закон дополняет перечень оснований для снятия приезжих с миграционного учета. Согласно документу снятие иностранца с учета по месту пребывания в связи с его отъездом осуществляется миграционной службой после получения соответствующего уведомления. Уведомить о том, что мигрант не проживает на его жилплощади, собственник может лично, через МФЦ или по почте.

Изменения должны защитить права граждан России , к которым приехали иностранцы, но загостились и исчезли

Этот закон разработан для совершенствования системы миграционного учета. Просто, чтобы сведения были достоверны.

Кроме того, прописанные в новом законе изменения должны защитить права граждан России, к которым приехали иностранцы, но загостились и исчезли. И выписать таких оказалось серьезной проблемой.

Теперь в статьи 8 и 23 Закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» внесены изменения. По ним факт убытия иностранного гражданина из места пребывания будет являться одним из условий снятия его с учета по месту пребывания. При этом снятие иностранца с учета будет осуществляться на основании уведомления принимающей стороны. Этот закон станет большим подспорьем и многочисленным гражданам, пострадавшим от мошенничества с регистрацией. В последнее время часто приходится слышать о проблемах людей, которые совершенно неожиданно для себя столкнулись с «невидимками», зарегистрированными по их адресам.