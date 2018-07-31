Ещё
Новый закон разрешил выписывать иностранцев быстро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы имена убитых россиян в Африке
Названы имена убитых россиян в Африке

Новый закон разрешил выписывать иностранцев быстро 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
До недавнего времени хозяев квартир, в которых прописаны, но не проживают мигранты, могли штрафовать, что периодически и делалось. Публикуемый закон дополняет перечень оснований для снятия приезжих с миграционного учета. Согласно документу снятие иностранца с учета по месту пребывания в связи с его отъездом осуществляется миграционной службой после получения соответствующего уведомления. Уведомить о том, что мигрант не проживает на его жилплощади, собственник может лично, через МФЦ или по почте.
Изменения должны защитить права граждан России, к которым приехали иностранцы, но загостились и исчезли
Этот закон разработан для совершенствования системы миграционного учета. Просто, чтобы сведения были достоверны.
Кроме того, прописанные в новом законе изменения должны защитить права граждан России, к которым приехали иностранцы, но загостились и исчезли. И выписать таких оказалось серьезной проблемой.
Теперь в статьи 8 и 23 Закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» внесены изменения. По ним факт убытия иностранного гражданина из места пребывания будет являться одним из условий снятия его с учета по месту пребывания. При этом снятие иностранца с учета будет осуществляться на основании уведомления принимающей стороны. Этот закон станет большим подспорьем и многочисленным гражданам, пострадавшим от мошенничества с регистрацией. В последнее время часто приходится слышать о проблемах людей, которые совершенно неожиданно для себя столкнулись с «невидимками», зарегистрированными по их адресам.
Российская Газета: последние новости
"Испанское пекло": Германия пережила самый жаркий день с начала года В ФРГ вновь разрешат воссоединение семей беженцев Руководителей региональных ФСИН будут ротировать каждые 6 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Африке убили россиян111
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России233
Лепс ударил Аллу Михееву40
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки23
Захарова оценила новый «удар» по Крыму162
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение