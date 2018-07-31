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Брать чужое станет еще накладнее
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Названы имена убитых россиян в Африке
Названы имена убитых россиян в Африке

Брать чужое станет еще накладнее 

Время бухгалтера 1 час назад
Еще одно новшество вот-вот войдет в нормативную действительность граждан.
С 10 августа изменения претерпит распределение коллективной ответственности за нанесенный имуществу вред.
Основанием для взыскания ущерба станет не только его причинение, но и лишение собственника возможности контроля своего актива.
В первую очередь новый абзац ст. 1080 ГК РФ поможет минимизировать убытки пострадавших от рук автоугонщиков, чье преступление повлекло собой повреждение ТС, причиненное третьими лицами.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.07.2018 № 225-ФЗ «О внесении изменения в статью 1080 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации»
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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