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258 га амброзии обнаружили в Ростовской области
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Названы имена убитых россиян в Африке
Названы имена убитых россиян в Африке

258 га амброзии обнаружили в Ростовской области 

Деловое сообщество 1 час назад
Амброзия истощает почву и вызывает серьезные аллергические реакции. С Сорняком не боролись в Аксайском, Верхнедонском, Дубовском, Егорлыкском, Зерноградском, Кагальницком, Красносулинском, Куйбышевском, Мартыновском, Морозовском, Мясниковском, Обливском, Октябрьском, Песчанокопском и Целинском районах, а также в Таганроге и Ростове.
2, 4 га другого менее опасного сорняка — повилик выявили в Верхнедонском, Красносулинском, Морозовском, Неклиновском и Обливском районах.
— За нарушение правил борьбы с карантинными объектами возбуждено 39 административных дел», — отчитались представители ведомства.
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