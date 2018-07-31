258 га амброзии обнаружили в Ростовской области

Амброзия истощает почву и вызывает серьезные аллергические реакции. С Сорняком не боролись в Аксайском, Верхнедонском, Дубовском, Егорлыкском, Зерноградском, Кагальницком, Красносулинском, Куйбышевском, Мартыновском, Морозовском , Мясниковском, Обливском, Октябрьском, Песчанокопском и Целинском районах, а также в Таганроге и Ростове.

2, 4 га другого менее опасного сорняка — повилик выявили в Верхнедонском, Красносулинском, Морозовском, Неклиновском и Обливском районах.

— За нарушение правил борьбы с карантинными объектами возбуждено 39 административных дел», — отчитались представители ведомства.