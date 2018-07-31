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Топилин опроверг введение уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста
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Топилин опроверг введение уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: dp.ru
Уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста вводить не планируется. Об этом заявил глава Минтруда России Максим Топилин, передает «Интерфакс».
«Никакого введения не предусмотрено. Вы придумываете то, чего нет», — прокомментировал Топилин информацию о подобной инициативе.
25 июля Минтруд сообщил о разработке проекта плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, в котором ведомство, в частности, предложило ввести уголовную ответственность для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста. В ведомстве добавили, что предложение об усилении ответственности вплоть до уголовной, поступило в ходе общественного обсуждения.
19 июля Госдума приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о повышении пенсионного возраста. Глава Минтруда Максим Топилин во время обсуждения законопроекта в Госдуме заявил, что повышение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии на тысячу рублей в месяц, то есть на 12 тыс. рублей ежегодно.
Правительство России в июне внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Согласно законопроекту, возраст выхода на пенсию планируется повышать поэтапно, увеличивая ежегодно на один год в период с 2019 по 2034 годы.
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