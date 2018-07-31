Топилин опроверг введение уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста 

Уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста вводить не планируется. Об этом заявил глава Минтруда России Максим Топилин, передает «Интерфакс».
«Никакого введения не предусмотрено. Вы придумываете то, чего нет», — прокомментировал Топилин информацию о подобной инициативе.
25 июля Минтруд сообщил о разработке проекта плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, в котором ведомство, в частности, предложило ввести уголовную ответственность для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста. В ведомстве добавили, что предложение об усилении ответственности вплоть до уголовной, поступило в ходе общественного обсуждения.
19 июля Госдума приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о повышении пенсионного возраста. Глава Минтруда Максим Топилин во время обсуждения законопроекта в Госдуме заявил, что повышение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии на тысячу рублей в месяц, то есть на 12 тыс. рублей ежегодно.
Правительство России в июне внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Согласно законопроекту, возраст выхода на пенсию планируется повышать поэтапно, увеличивая ежегодно на один год в период с 2019 по 2034 годы.