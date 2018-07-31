Топилин опроверг введение уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста

«Никакого введения не предусмотрено. Вы придумываете то, чего нет», — прокомментировал Топилин информацию о подобной инициативе.

25 июля Минтруд сообщил о разработке проекта плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, в котором ведомство, в частности, предложило ввести уголовную ответственность для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста. В ведомстве добавили, что предложение об усилении ответственности вплоть до уголовной, поступило в ходе общественного обсуждения.

19 июля Госдума приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о повышении пенсионного возраста. Глава Минтруда Максим Топилин во время обсуждения законопроекта в Госдуме заявил, что повышение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии на тысячу рублей в месяц, то есть на 12 тыс. рублей ежегодно.