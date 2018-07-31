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Около 17,3 тыс. заявлений на парковочные разрешения оформили жители столицы в июле
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Около 17,3 тыс. заявлений на парковочные разрешения оформили жители столицы в июле 

Агентство «Москва» 1 час назад
Около 17,3 тыс. заявлений на парковочные разрешения оформили жители столицы с начала июля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства (АМПП).
»Порядка 17,3 тыс. столичных водителей оставили заявки на получение парковочного разрешения с начала июля. Около 3,5 тыс. разрешений горожане оформили при помощи сайте мэра Москвы, остальные — в центрах государственных услуг своих районов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что парковочные разрешения делятся на три вида. Резидентные позволяют москвичам бесплатно парковаться на территории своего района ежедневно с 20:00 до 8:00 или круглосуточно, при внесении годовой резидентной платы в 3 тыс. руб. Разрешение для многодетной семьи оформляется на одну машину родителей трех и более несовершеннолетних детей, и дает право бесплатно и круглосуточно парковаться на уличных парковках в течение года. Разрешение для инвалидов дает право бесплатной круглосуточной парковки на местах, отмеченных знаком «Инвалид».
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