Лучшие дома получили награды

Глава администрации Владимира Андрей Шохин вручил дипломы председателям ТСН и ТСЖ лучших многоквартирных домов по итогам городского конкурса, который проводился в этом году.

Первое место, как уже сообщал «ТВ-МИГ», занял дом №27 на Октябрьском проспекте областного центра.

Как рассказала глава ТСН Наталья Скитович, в доме 172 квартиры и 8 офисных помещений.

«Собираемость по платежам в нашем доме 100%, и, наверное, самая минимальная плата за техобслуживание, которая составляет 15 рублей за квадрат. Мы сами ухаживаем за домом, за прилегающей территорией. Очень рады, что заслужили это почетное звание», — сообщила Наталья Скитович.

«Надо популяризировать такие конкурсы, чтобы люди знали о них и принимали активное участие. Этот дом набрал все 100 баллов, но, по моему мнению, здесь не хватает спортивной площадки и тренажеров. Все красиво — цветы, детская площадка, сам дом новый, граничит с администрацией области. Молодцы. Жители и ТСЖ — просто красавцы», — поделился своими впечатлениями Андрей Шохин.

Отмечу, что единственным минусом по мнению Натальи Скитович является наличие «странных» молодых лиц с алкогольными напитками, которые приходят в этот двор от фонтана, расположенного у «белого дома».

Второе место в городском конкурсе занял дом №3б, находящийся в Стрелецком переулке. Этот дом, как и соседние, объединенные в одно ТСЖ, является уникальным местом на карте Владимира — он расположен, практически в самом центре города, в окрестностях частного сектора.

«Мы живем в тихом и уютном месте, просыпаемся с петухами, которые живут в частных домах наших соседей. Мы сами своими силами и средствами построили футбольно-волейбольную площадку, на которую приходят играть дети и взрослые со всего района», — говорят жители этого дома.

Собираемость на этом доме 99,9%. Плата за квадрат составляет 18 рублей. Есть один должник, но уже выигран суд и ему предоставлена рассрочка по оплате задолженностей. Кроме того, этот дом единственный, где существует подъемник для инвалидов-колясочников, который доставляет человека с первого этажа на площадку, где находится лифт.

«Вот здесь есть все, чего не хватало на Октябрьском проспекте. Отличная и детская, и спортивная площадка. Может быть, немного не хватает цветов, но природа и виды отсюда просто прекрасные. Да, немного не хватает по собираемости, но все сделано для детей и их родителей. Что касается грамот, то вы должны понимать, что денежное поощрение нужно тем домам, которые нуждаются в своем «втором рождении». Вот им и будем помогать, благодаря программе «Формирования городских пространств». Нашим победителям, я уже поручил управлению ЖКХ, сделать таблички, что в таком-то таком-то году этот дом был признан победителем городского конкурса и занял такое-то или такое-то место», — подвел итог глава городской администрации.