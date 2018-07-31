Пушечное MESA. США решили натравить на Иран «арабское НАТО»Что бы там ни напророчили СМИ, никаких боевых действий против Ирана США не предпримут, по крайней мере, до октября. И после октября, видимо, тоже. Во всяком случае, знатоки уже говорят, что попытка Вашингтона сколотить антитегеранскую коалицию из стран Ближнего Востока обречена на провал. Но пока в самом Вашингтоне от нее не отказались, американцы вряд ли полезут на рожон. Как минимум чтобы доказать, что им важно мнение их мусульманских партнеров. Для того, собственно, Белый дом и зазывает этих правителей к себе на саммит, чтобы по осени их пересчитать.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Кувейт, Катар, Египет, Иордания. В общем, «Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта…Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета». Трамп — не первый президент Соединенных Штатов, кому пришла в голову мысль организовать «арабское НАТО». Но именно при нем, как он считает, появились для этого подходящие условия. Это и раздражающее суннитов влияние на регион шиитского Ирана, и желание главного средь них — Эр-Рияда — самому на всех влиять. Саудиты поэтому — первые из аравийских монархий, кому эта идея пришлась по душе.
"Рейтер", ссылаясь сразу на несколько высокопоставленных источников в США и в Аравии, называет это «инициативой Белого дома по более глубокому сотрудничеству в области противоракетной обороны, военной подготовки, борьбы с терроризмом». Ну и для комплекта — «по укреплению экономических и дипломатических связей». Блок же как бы тоже военно-политический. По тому же натовскому принципу: «один за всех и все за одного». И с тем же «д’Артаньяном». Правда, в отличие от оригинала Штаты планируют быть не «в» его ближневосточной копии, а «над» ней.
Свою задачу они видят в том, чтобы сбить группировку, натравить ее на Иран, а самим, как учил Чапаев, «из какого-нибудь возвышенного места наблюдать всю картину боя». Хотя теоретически, как любят говорить на Западе, и этот союз создается не против третьей стороны, а как бы вообще. Вашингтону это же на самом деле удобно. Собрать всех в кучу и приказать один раз. А не повторять одно и то же, разъезжая по их столицам, лебезя и уговаривая. Опять же в этой компании точно не надо будет никого заставлять платить 2 процента. Если уж подпишутся, то не для того, чтобы экономить. А если для того, то Белый дом не станет переживать. Он-то не подпишется.
Другое дело, что и для «арабского НАТО», если делать его по североатлантическому образу и подобию, нужен общий враг. Но в том-то и проблема, что Иран таковым здесь считают не все. Даже в ОАЭ не каждый эмират относится к нему одинаково плохо. А Катар после того, что устроили ему соседи с Эр-Риядом во главе, так и вовсе будет дружить с кем угодно, лишь бы в пику саудитам. В Катаре, впрочем, находится крупнейшая в регионе военная база США. Поэтому ему придется дружить с теми, с кем ему скажут. А может, ему даже и не скажут, против кого он уже дружит — просто поднимут с его территории самолеты с бомбами и все, уже не отвертится.
Как и все они, если впрягутся в этот, как его назвали, «Стратегический альянс на Ближнем Востоке». Сокращенно — MESA. Хотя что такое быть сокращенным они узнают, когда поймут, что для США они — «пушечное» MESA.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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