Сокровища Нузала. Какие тайны скрывает древняя часовня

Нузал — небольшое село, расположенное в Алагирском ущелье. Осетины говорят, что это «сильное» место, в нём скрыто много смыслов. Главная достопримечательность — каменная часовня, о дате возведения которой учёные до сих пор спорят.

Чья усыпальница?

Большинство специалистов сходится во мнение, что часовня была построена в XII-XIII веках. Предполагают, что сначала она была языческим объектом, а позже перестроена под христианскую часовню-усыпальницу, родовой склеп. Останки, найденные там, возможно, принадлежат последнему аланскому царю Ос-Багатару. Но версия до сих пор остаётся версией.

Но, пожалуй, главная ценность Нузальской часовни — тронутые временем, но тем не менее сохранившиеся фрески христианского мира. На росписях, выполненных в особой технике, можно увидеть изображение Христа, Георгия Победоносца, святого Евстафия. Стены строения переходят в свод и выложены из каменных плит, соединённых известковым раствором. Работами по консервации фресок руководит заместитель директора Государственного научно-исследовательского института реставрации Сергей Филатов

Более тридцати лет назад, как специалист организации «Спецпроектреставрация», он уже был в Нузале и выполнял противоаварийные работы по сохранению живописи храма. Восстановительные мероприятия проводились и позже, но только благодаря передаче в 2015 году Нузальского храма в пользование Владикавказской епархии объект удалось включить в федеральную целевую программу «Культура России» и провести полноценные работы по восстановлению самого здания церкви.

«На наше всеобщее счастье, здесь сохранилась уникальная живопись XIII-XIV веков, — говорит Сергей Филатов. — Чтобы сохранить фрески, необходимо провести укрепительные работы снаружи. Их нужно выполнить при помощи специального раствора, чтобы исключить возможность попадания влаги на штукатурку». Раствор при этом не должен соприкасаться с внутренней поверхностью стены.

Столица Алании

Реставрация завершится в ноябре текущего года. Что дальше? Что ожидает Нузал, где сохранилась не только часовня, но и каменные кельи на склонах гор, кладбище со старинными захоронениями. Вполне вероятно, что погребения можно обнаружить и в районе самой часовни. «Это один из самых трудных вопросов, — считает директор комитета по охране и использованию объектов культурного наследия РСО-Алания Людмила Габоева. — Очень бы не хотелось, чтобы это место превратилось в типичный пункт туристического обслуживания. В наших планах раскрыть Нузал как резиденцию Ос — Багатара и присвоить ему статус столицы Алании в постмонгольский период».

Часовне вернут первоначальный вид. Для этого реставраторы удалят лишние наслоения грунта и почвы, скрывающие отмостку. Проведут необходимые работы по водоотведению.