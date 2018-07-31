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В Рязани открылось новое здание МРЭО ГИБДД, предназначенное для регистрации автомобилей
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В Рязани открылось новое здание МРЭО ГИБДД, предназначенное для регистрации автомобилей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: МедиаРязань
Сегодня в Рязани на улице Солнечной открылся новый административный корпус МРЭО ГИБДД УМВД России по Рязанской области, предназначенный для регистрации автомобилей.
В целях повышения качества предоставления государственных услуг комплекс регистрационной работы находится в удобном для граждан месте и отвечает всем современным требованиям. В новом здании предусмотрен просторный зал, укомплектованный современным оборудованием, системой кондиционирования, пожарной сигнализацией, информационными стендами, достаточным количеством посадочных мест для ожидания. Для владельцев автотранспорта будет действовать удобная электронная очередь. Также созданы условия для людей с ограниченными возможностями.
Для избежания возникновения очередей и длительности оформления документов в новом регистрационном комплексе функционируют десять окон на прием и два окна на выдачу регистрационных документов.
Площадка осмотра и парковки у нового здания позволяет одновременно размещать до 120 транспортных средств. Для качественного функционирования смотровой площадки предусмотрен крытый навес с искусственным освещением.
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