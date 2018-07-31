4 страны, которые зря полезли в Россию

Русские сыграли фатальную роль в судьбе сразу нескольких своих беспокойных соседей, претендовавших на земли самой России и на влияние в значительной части Старого Света.

Россия, восстанавливая и приумножая могущество Дневнерусского государства, несколько раз оказывалась на волосок от гибели и запросто могла стать военным трофеем для своих сильных и амбициозных соседей. Однако этого так и не произошло. А сами соседи, рискнувшие вступить в противоборство с нашей страной, потом горько об этом жалели, оплакивая свое былое могущество.

Еще в начале второго тысячелетия нашей эры единого литовского государства не существовало. Разрозненные племенные союзы жемайтов, литвы, ятвягов и жемаглов стали объединяться только в XIII столетии усилиями князя Миндовга, возглавившего потом единое государство. К этому времени представители литовской знати благодаря династическим бракам уже контролировали древнерусское Полоцкое княжество. Миндовг же, недолго думая, присоединил значительную часть территории современной Белоруссии к молодому литовскому государству. Таким образом именно Литва, скорее всего, даже еще до монголо-татар, стала первой, кто получил большую выгоду от раздробленности Руси. Позже Литва, воспользовавшись пресечением династии Рюриковичей по западной линии, прихватила еще и Волынь. Когда же Московское княжество усилилось настолько, что смогло претендовать на западнорусские земли, великий князь Ягайло задумал избавиться от «законных наследников», договорившись о совместном походе на Москву с темником Орды Мамаем. Однако не успел. Мамай, как известно, был разбит в Куликовской битве. А сам Ягайло со своей матушкой Иулианией поклялся в верности Дмитрию Донскому и попросился к нему в семью, предлагая себя в качестве жениха дочери победителя Мамая. Естественно, признавая верховную власть Москвы над Литвой. Но не прошло и года, как его позиция изменилась. Ягайло принял католичество и женился на польской королевне Ядвиге, заключив с Польшей Кревскую унию. А его кузен Витовт разбил татар на юге и тевтонцев на западе, распространив власть Великого княжества Литовского от Балтийского до Черного моря и превратив его в одно из самых больших и могущественных государств Европы. Вот только великие литовские князья прекрасно отдавали себе отчет в том, что рано или поздно Рюриковичи могут попытаться вернуть свои земли, и это не давало им покоя. Именно поэтому в литовских документах под фактическим запретом оказалось наименование «Россия», которое чиновники и священнослужители из Великого княжества Литовского стали заменять пресловутым термином «Московия», полюбившемся столетия спустя русофобам. Именно таким, несколько наивным, образом литовцы хотели показать отсутствие преемственности между Киевской Русью и Россией со столицей в Москве. Но терминологическая казуистика Великое княжество Литовское спасти не смогла. В XVI веке Литва, вмешавшись в Ливонскую войну, была жестоко бита русскими войсками, и потеряла даже Полоцк . Успехи российского оружия решили судьбу княжества Литовского. Дабы спастись от полного разгрома, Литва бросилась за защитой к Польше, и в 1569 году в соответствии с Люблинской унией добровольно рассталась со своей независимостью, став частью государства Речи Посполитой. Великое Княжество Литовское как государство перестало существовать. На столетия Литва перешла под власть чужих монархов, чтобы возродиться в ХХ веке маленькой республикой, у которой сохранилась лишь память о былом величии и осталось достаточно прохладное отношение к России. Москва же Ливонскую войну в итоге проиграла, а потом и вовсе вынуждена была открыть свои ворота иноземным захватчикам, но эта история связана уже с Речью Посполитой, в которой первую скрипку играли поляки.

Польша

Возникнув синхронно с Русью и пережив вместе с ней всю тяжесть феодальной раздробленности, а также познав горечь многочисленных поражений и иностранного господства, польское государство возродилось в XIV веке и сразу же начало прихватывать все, что плохо лежало по соседству. А плохо лежали в то время земли Галицко-Волынского княжества, они очень быстро и оказались под польским владычеством. В XVI веке Литва, фактически подчинившаяся полякам в результате вышеупомянутой Люблинской унии, принесла им богатое приданое — большую часть земель современных Украины и Белоруссии. Однако вместе с приобретением полякам передалась и литовская боязнь того, что русские рано или поздно могут отобрать эти территории обратно. Покорение России превратилось для поляков в своего рода навязчивую идею. Победив в Ливонской войне и отбив у русских потерянные литовцами земли, Польша не успокоилась. Воспользовавшись внутренними неурядицами в период Смутного времени, поляки, подняв на знамя сначала Лжедмитрия, а затем королевича Владислава, попытались прибрать Россию к рукам. И это у них почти получилось. В Москву в 1610 году вошел польский гарнизон, а православное русскоязычное население Речи Посполитой поляки ограничили в правах церковной унией, а также в политической и экономической сферах. Но в 1612-м русский народ поднялся. Народное ополчение под руководством Минина и Пожарского выбило поляков из Китай-города и вынудило капитулировать польский гарнизон Кремля. С этого момента у гордых польских шляхтичей все буквально начало валиться из рук. Их попытки вернуться в Россию не увенчались успехом, а недовольные польскими панами казаки и прочие православные жители Поднепровья поднимали одно восстание за другим, пока Богдан Хмельницкий не изгнал ляхов со значительной части территории современной Украины. Этот успех закрепили русские войска, которые, несмотря на смерть Хмельницкого и предательство со стороны части казацкой старшины, снова прогнали поляков за Днепр. С тех пор Речь Посполитая просуществовала еще более ста лет, но год от года она всё больше попадала в зависимость от России. К середине XVIII столетия Санкт-Петербург уже активно влиял на избрание польских монархов и спокойно проводил через земли Речи Посполитой свои войска, а также пытался добиться для живущих под властью Варшавы православных равных прав с католиками. Националистически настроенные поляки подняли в ответ на это восстание, создав в 1768 году Барскую конфедерацию. Однако её разгромил Александр Суворов . Восстание поляков дало прекрасный повод их наказать. В 1772 году Россия, Австрия и Пруссия произвели первый раздел Речи Посполитой, лишив Польшу ряда окраинных территорий. По итогам второго раздела в 1793 году России отошли некогда захваченные Литвой земли Руси, а Пруссии — заселенная этническими поляками северо-западная Польша. В 1794 году поляки опять подняли восстание под руководством Тадеуша Костюшко , которое также подавил Александр Суворов. Так, шляхтичи окончательно исчерпали кредит доверия к себе, и в 1795 году Россия, Австрия и Пруссия поделили остатки Речи Посполитой между собой. Участие поляков в наполеоновских войнах на стороне Франции привело к новому переделу польских земель на Венском конгрессе, по результатам которого было образовано Царство Польское с центром в Варшаве под властью российского монарха. Независимость поляки вернули себе уже в ХХ веке, но «Речь Посполитая от можа до можа» превратилась для них в несбыточную мечту. Каждая попытка Польши отхватить себе кусок от российского пирога чудесным образом приводила к ровно противоположном результату. И сегодня польским правым, призывающим Польшу к новому противостоянию с Россией, не мешало бы вспоминать об этой удивительной иронии судьбы.

Сейчас это многим может показаться невероятным, но Швеция достаточно долго была одним из наиболее могущественных государств Европы, которое на протяжении более ста лет реально угрожало России. Звезда Швеции уже один раз закатывалась в Средние века — с уходом времен викингов северное королевство ослабло, утратило влияние и очутилось в подчинении у датского короля. Но уже в XVI столетии шведы вернули себе независимость и прибрали к рукам первые заморские территории — в Эстляндии. В XVII веке для потомков викингов наступил второй звездный час. В Смутное время они конкурировали с поляками за влияние на Русское царство. А вскоре после этого весьма успешно выступили в Тридцатилетней войне и сразились с доброй половиной Европы в Северной войне 1655–1660 годов, постояв в Варшаве и лишив датчан Сконе. Благодаря военным победам Швеция держала в повиновении всю Северную и Центральную Европу. Захватив большую часть Прибалтики и устья всех основных рек Германии , шведы превратили Балтику в свое внутреннее море и получили привилегии в Северной Атлантике. В конце XVII века у Швеции появились экономические проблемы, но от них страну отвлек молодой король Карл XII, воодушевивший соотечественников военными триумфами и дипломатическими достижениями. Расправившись с коалицией России, Польши, Дании , Саксонии и Норвегии , Карл XII наверняка уже чувствовал себя самым могущественным монархом в мире. Но шведский айсберг был разбит российским ледоколом. После нескольких локальных побед русской армии разъяренный Карл решил наказать «зарвавшихся московитов» и в 1708 году двинул войска на Россию. Однако жители Белой и Малой Руси, несмотря на обещания, данные Карлу перебежчиками вроде бывшего петровского гетмана Мазепы, отнюдь не были склонны встречать захватчиков с распростёртыми объятиями, и либо закрывались от них за стенами городов, либо бежали в леса, унося с собой запасы провианта. Король приказал грабить и жечь русские города и села. Весной 1709-го он безуспешно осаждал Полтаву , и именно под ее стенами в судьбе, наверное, всей Европы произошли крутые перемены. В июне под Полтаву с основными силами русской армии прибыл Петр I. Российский царь имел преимущество над противником и в живой силе, и в артиллерии. Против 37 тысяч шведов и их союзников, располагавших 41 пушкой, он собрал примерно 60-тысячное войско, в распоряжении которого было 300 орудий. Карл XII сделал ставку на силу удара своей отборной пехоты и тяжелой кавалерии, а также на неожиданность, рассчитывая опрокинуть российскую армию в ходе ночной атаки. И — прогадал. Шведы не успели вовремя построиться для наступления и атаковали позиции русских уже на рассвете под ожесточенным ружейным и артиллерийским огнем. Даже потеснив российское войско после штыковой атаки, солдаты Карла ничего не добились. Петр I воодушевил полки личным присутствием и лично повел их в бой, обратив шведов в беспорядочное бегство. В руках у русских осталось 137 шведских знамен и штандартов. К пленным шведским генералам русский царь проявил уважение, пригласив их в свой шатер на праздничный пир, где вернул верховному командованию армии противника шпаги. Король Карл XII, поняв, что война проиграна, бросил остатки своих войск, и бежал через Днепр, чтобы укрыться во владениях турецкого султана. Вся шведская армия, включавшая примерно 16 тысяч солдат, офицеров и некомбатантов, сдалась на милость победителя. В бою она потеряла свыше девяти тысяч человек убитыми, против 1345 человек, погибших с российской стороны. Сражение под Полтавой стало одним из наиболее судьбоносных в мировой истории. Армия, считавшаяся сильнейшей в Европе и претендовавшая на покорение практически всех своих соседей, была разбита. Швеция, рассчитывавшая на гегемонию в Северной и Центральной Европе, за один день превратилась в небольшую и утратившую всякое международное влияние страну. Карл пытался вернуть своей стране былое величие, подбивая на тотальную войну против России Турцию , но так в этом и не преуспел. Вернувшись в Швецию, он попытался реабилитироваться, ввязавшись в войну с датчанами, но был убит при невыясненных до конца обстоятельствах — то ли шальной пулей неприятеля, то ли собственным окружением, осознавшим, что король своими военными авантюрами толкает Швецию к пропасти.

Турция

История Османской империи — это история, пожалуй, самого потрясающего взлета и самого трагического угасания великой державы. Образованная в XIII веке на части земель бывших владений Византийской империи в Малой Азии, Оттоманская Порта примерно за триста лет стала самым могущественным государством на Земном шаре. В XVI столетии османские знамена развивались уже не только над Малой Азией, но и над Балканами, практически всей Северной Африкой, Аравией, Левантом, Закавказьем и Западной Персией. Вассалами турецких султанов стали крымско-татарские ханы. Черное море для османов было внутренним, а в Средиземном — они чувствовали себя абсолютными хозяевами. На германцев турки наводили ужас и даже дважды брали в осаду Вену . Из набегов на Россию и Речь Посполитую татары гнали миллионы пленников, которых затем продавали на невольничьих рынках своим турецким сюзеренам. Российское государство стояло у османов как костью в горле. Иван Грозный посмел присоединить к Московской державе тюркские ханства и кавказские княжества, которые султан уже видел своими вассалами. За такую обиду русские должны были подвернуться жестокому наказанию. Воспользовавшись тем, что после подписания Люблинской унии, Ливонская война складывалась для России не лучшим образом, татары в 1571 году дошли в набеге до Москвы, а еще через год, получив от турецкого султана семитысячный отряд отборных янычар, крымский хан Девлет Гирей двинулся покорять Россию. Однако русские военачальники Михаил Воротынский и Дмитрий Хворостин, зайдя в тыл турецко-татарским войскам и навязав им свой стиль боя возле российской передвижной крепости «гуляй-поле», в конце концов, сумели наголову разгромить незваных гостей. Так, Россия не стала турецким владением. После завершения Смутного времени России и Турции стало тесно на одном континенте. За двести с небольшим лет российские и турецкие войска встречались в бою десять раз. И лишь один раз все это время Турции удалось выйти из войны победителем — разгромив русскую армию в Прутском походе Петра I. Начиная со второй половины XVIII века, положение Османской империи стало катастрофическим. Русские войска полностью вытеснили турок из Северного Причерноморья, Крыма и Бессарабии. В начале XIX столетия России отошло побережье Кавказа. В 1853 — 1856 годах турки попытались взять реванш, высадившись в Крыму вместе с британцами, французами и сардинцами, но это не принесло Порте ничего хорошего. Напротив, в Санкт-Петербурге утвердились в намерении вытеснить турок в Азию. По итогам же Русско-турецкой войны 1877 — 1878 годов Османская империя фактически покинула Европу, сохранив за собой лишь небольшой участок суши на берегах Босфора. Порту подвело то, что ее могущество было основано в первую очередь на жестокости и насилии. Покоренные силой народы автоматически становились союзниками России, на столетия превратившейся в главного противника Османской империи. Освободительный поход русской армии на Балканы стал одним из самых ярких примеров международного альтруизма и самопожертвования во имя торжества гуманизма и славянского братства, забившим гвоздь в крышку гроба османской имперской экспансии…

Четыре великие державы, чья власть распространялась далеко за пределами территорий, заселенных представителями их титульного этноса, и чьи армии наводили ужас на соседей, споткнулись, попытавшись замахнуться на Россию, и превратились по итогам борьбы с нашими предками в небольшие национальные государства, в которых теперь лишь снимают фильмы и пишут книги о былом величии. Сама история доказывает, что оптимальный способ взаимодействия с русскими — это мирное сосуществование.