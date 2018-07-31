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Гроза обесточила крупные предприятия в Мурманской области
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Гроза обесточила крупные предприятия в Мурманской области 

ТАСС 1 час назад
МУРМАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Отключение электросетей произошло во вторник в Мурманской области из-за грозы, в зону отключения попали крупные горнодобывающие предприятия региона. Об этом говорится в информации Минэнерго.
"Зафиксирован сброс нагрузки АО «Апатит» и ГМК «Североникель», — говорится в сообщении.
По данным Минэнерго, сегодня в 14:08 при грозе отключались высоковольтные электролинии. Помимо крупных горнодобывающих и металлургических комбинатов «Апатит» и «Североникель», сработала автоматика, отключившая гидроагрегаты ряда ГЭС филиала "ТГК-1" — «Кольский».
По данным Минэнерго, на отключенных предприятиях на данный момент идет восстановление нагрузки.
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