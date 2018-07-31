Гроза обесточила крупные предприятия в Мурманской области

"Зафиксирован сброс нагрузки АО «Апатит» и ГМК «Североникель», — говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, сегодня в 14:08 при грозе отключались высоковольтные электролинии. Помимо крупных горнодобывающих и металлургических комбинатов «Апатит» и «Североникель», сработала автоматика, отключившая гидроагрегаты ряда ГЭС филиала " ТГК-1 " — «Кольский».

По данным Минэнерго, на отключенных предприятиях на данный момент идет восстановление нагрузки.