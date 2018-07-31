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Григория Лепса вывели из себя провокационные вопросы Аллы Михеевой
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Григория Лепса вывели из себя провокационные вопросы Аллы Михеевой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В минувшие выходные в Баку состоялась церемония закрытия одного из самых грандиозных музыкальных фестивалей «Жара», куда съехались многие звездные гости. Среди присутствующих можно было встретить и Григория Лепса. Как уже ранее сообщала Teleprogramma.pro, артист находится в прекрасной форме — выглядел подтянутым, бодрым. Правда, без конфузов не обошлось.
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Звезды прилетели на «Жару»: пьяный Лепс за штурвалом самолета и Седокова в купальникеАртисты в Баку начали подготовку к фестивалю. Как сообщают осведомленные источники, во время интервью с Аллой Михеевой Лепс не выдержал провокационных вопросов телеведущей и стукнул ее микрофоном. Поговаривают, что Григорий Викторович был возмущен вопросом о том, сколько он заплатил за поступление одной из дочек в престижный ВУЗ. Видео инцидента было опубликовано на YouTube, одна некоторое время спустя ролик удалили. Виновники случившегося, как, к слову, и автор видео ситуацию не комментируют, — сообщает Super.ru.
Возможно, конфликт между Лепсом и Михеевой был инсценирован специально. Дело в том, что все фестивальные дни в Баку еще и снимали кино, одним из главных героев которого как раз и был Григорий Лепс.
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