Григория Лепса вывели из себя провокационные вопросы Аллы Михеевой

В минувшие выходные в Баку состоялась церемония закрытия одного из самых грандиозных музыкальных фестивалей «Жара», куда съехались многие звездные гости. Среди присутствующих можно было встретить и Григория Лепса . Как уже ранее сообщала Teleprogramma.pro, артист находится в прекрасной форме — выглядел подтянутым, бодрым. Правда, без конфузов не обошлось.

больше по теме

Звезды прилетели на «Жару»: пьяный Лепс за штурвалом самолета и Седокова в купальникеАртисты в Баку начали подготовку к фестивалю. Как сообщают осведомленные источники, во время интервью с Аллой Михеевой Лепс не выдержал провокационных вопросов телеведущей и стукнул ее микрофоном. Поговаривают, что Григорий Викторович был возмущен вопросом о том, сколько он заплатил за поступление одной из дочек в престижный ВУЗ. Видео инцидента было опубликовано на YouTube, одна некоторое время спустя ролик удалили. Виновники случившегося, как, к слову, и автор видео ситуацию не комментируют, — сообщает Super.ru

Возможно, конфликт между Лепсом и Михеевой был инсценирован специально. Дело в том, что все фестивальные дни в Баку еще и снимали кино, одним из главных героев которого как раз и был Григорий Лепс.