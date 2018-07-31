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Реновация продолжается: стартовый дом в ЗАО готов к заселению жильцов
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Реновация продолжается: стартовый дом в ЗАО готов к заселению жильцов 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
Еще один дом в ЗАО передан под заселение по программе реновации, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. В субботу началась выдача смотровых ордеров в центре информирования по переселению, который находится на проспекте Вернадского, дом 54.
«Жилой дом 58, расположенный на улице Вернадского, готов принимать новоселов. В новостройку переедут жильцы двух домов (160 квартир), расположенных по адресу: улица Удальцова, дома 49 и 51. Таким образом, с начала текущего года в 12 стартовых домах идет переселение жителей из 15 домов», — сказал он.
Ранее начался переезд жителей в 11 домов, расположенных в четырех округах города: один в ВАО, по четыре в ЗАО и СВАО и еще два в ЮЗАО.
В стадии проектирования находится более 140 стартовых домов, еще 34 строятся, а 33 — введены в эксплуатацию. До 1 августа 2019 года планируется разработать градостроительную документацию для кварталов реновации, а не позднее конца следующего года определить этапы и сроки переселения жильцов, чьи дома вошли в программу.
Благодаря программе реновации новое жилье получат 350 тысяч семей — больше одного миллиона человек. Им предоставят квартиры с отделкой комфорткласса. Процесс переселения жителей из домов, вошедших в программу реновации, стартовал в феврале этого года в ВАО.
Все участники программы реновации могут получить бесплатную помощь при переезде. Бригаду грузчиков и транспорт предоставят всем, кто оставят заявку в центре информирования по переселению. Он находится в том же доме, куда участникам программы предстоит переселиться, или по соседству с ним.
Адреса центров информирования по переселению
Подробнее о программе реновации жилья
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