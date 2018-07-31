Ещё
Forcepoint NGFW шестой раз подряд получает высшую оценку от NSS Labs
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы имена убитых россиян в Африке
Названы имена убитых россиян в Африке

Forcepoint NGFW шестой раз подряд получает высшую оценку от NSS Labs 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Фото: Anti-Malware.ru
Продукт Forcepoint NGFW шестой раз подряд получил высшую оценку «RECOMMENDED» («рекомендовано») от NSS Labs. На данный момент это лучший результат, который удалось достичь компании с момента начала тестирования межсетевых экранов следующего поколения.
Последние тесты, проведенные специалистами NSS Labs, выявили, что Forcepoint NGFW способен обеспечить предприятиям отличное сочетание безопасности и доступности.
В третьем тестировании подряд Forcepoint NGFW получил высший балл в оценке эффективности обеспечения безопасности. Причем в этом году этот тест был гораздо сложнее, так как значительно увеличилось (на 39%) количество испытаний техник обхода (evasion tests).
Но Forcepoint NGFW все равно удалось остановить 99,7% всех атак и заблокировать 100% попыток обхода.
«Forcepoint 2105 продемонстрировал самую высокую оценку эффективности обеспечения безопасности, исходя из результатов нашего тестирования «NSS Labs 2018 NGFW Group Test»», — заявил генеральный директор NSS Labs Викрам Фатак.
«А производительность этого продукта оказалась даже выше той, которую заявила сама Forcepoint».
Измеренная NSS Labs производительность показала колоссальные результаты — удалось достичь 102% для незашифрованного трафика и 148% для трафика SSL/TLS.
Ознакомиться с полным отчетом можно по этой ссылке. Для этого потребуется бесплатно скачать документ.
Anti-Malware.ru: последние новости
Трафик Telegram в понедельник был перехвачен Ираном 11 000 личных сообщений Wikileaks в Twitter теперь доступны всем Зафиксирован ботнет, атакующий порт 5555 Android-устройств
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Африке убили россиян119
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России233
Лепс ударил Аллу Михееву42
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки22
Названы имена убитых россиян в Африке32
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение