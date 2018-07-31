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Саратовский молодёжный активист дал оценку изменениям в законодательстве
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Саратовский молодёжный активист дал оценку изменениям в законодательстве 

АиФ 1 час назад
Руководитель регионального штаба Саратовского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Антон Головченко прокомментировал перспективы изменений в пенсионное законодательство:
«Государственная Дума РФ приняла в первом чтении изменения в пенсионное законодательство страны. В первую очередь они будут направлены на повышение уровня пенсий. Планируется, что реформа позволит впервые в России проиндексировать пенсии более чем в два раза по сравнению с инфляцией.
Президент России Владимир Владимирович Путин разделил обеспокоенность россиян и пообещал учесть все мнения, взвесить все за и против поправок в пенсионное законодательство. Однако глава государства обратил особое внимание на то, что изменения неизбежны, и продиктованы они объективными обстоятельствами. Ведь текущий порог выхода на пенсию был установлен 62 года назад — еще в 1956 году. Более чем за полвека произошли серьезные изменения в социальной сфере: в силу комплекса причин на качественно новый уровень вышло здравоохранение, существенно увеличилась средняя продолжительность жизни. Так что со временем планка пенсионного возраста стала скорее ограничением, не позволяя активному трудоспособному гражданину продолжать самореализацию в профессии и получать вознаграждение за свою работу.
С другой стороны, мы столкнулись с последствиями демографического спада минувших десятилетий. Уже сейчас на пятерых пенсионеров в России приходится шесть работающих. Такое соотношение эксперты называют критическим, поскольку оно угрожает падением всей сложившейся пенсионной системы, истощает резервы для пенсионных выплат. В сложившихся условиях любой популизм — а именно так следует расценивать призывы законсервировать пенсионное законодательство, — чреват не только утратой возможности хотя бы индексации пенсий, но и грозит в перспективе ростом уровня бедности среди населения.
Как отметил Владимир Владимирович Путин, окончательное решение по тому, в какой форме будут осуществляться пенсионные изменения, пока не сформировано. Да и Государственная дума рассмотрела законопроект лишь в первом чтении, открыв возможность для максимально широкого обсуждения поправок с гражданами, конструктивной, открытой дискуссии и в итоге — сбора реальных мер повышения благосостояния пенсионеров. И любой самопиар, как и трусливая позиция уйти от решения насущных проблем в этом важном для всего российского общества вопросе недопустимы».
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