Департамент коммуникаций Севастополя возглавил экс-директор РБК

Директором департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя назначен бывший руководитель телеканала «РБК» Глеб Шагун. Сегодня его официально представил на заседании исполнительного органа вице-губернатор Владимир Базаров

«Только приступаю к работе, пока вхожу в курс дела. Департамент будет максимально открытый. Очень важно построить качественное продуктивное взаимодействие со СМИ по тем вопросам, которые курирует департамент. Вопросов много, работа уже велась, но думаю, что есть к чему стремиться. Продолжим более активно работать и с журналистами, и с общественностью, и с теми, задачами, которые стоят перед департаментом», — заявил Шагун во время первого общения с прессой на новой должности. Он пообещал встретиться с представителями СМИ через «пару недель», чтобы более подробно рассказать о своей работе.

Шагун сменил по посту Олега Берковича , который ушел с должности на прошлой неделе и стал помощником губернатора Севастополя. Слухи об уходе Берковича и назначении Шагуна появились несколько недель назад.

Глеб Шагун начал карьеру в качестве помощника генерального директора «Телекомпании ВИД». Долгое время работал в копании «РБК», занимал должности генерального продюсера, затем генерального директора. Последний год являлся исполнительным директором ООО «Алма Групп».