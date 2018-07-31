Власти США могут внести Сергея Веремеенок в санкционный список

На фоне новостей из ЕС , который ввел новые санкции против российских компаний, строящих «Крымский мост», стало известно, что в санкционный список могут внести и Сергея Веремеенко . Дело в том, что американские сенаторы рассматривают возможность расширения санкций против компаний ВПК, которые включены в цикл по производству ракет различной дальности. Одно из ключевых предприятий в этой сфере — НПП «Сапфир», где Сергей Веремеенко входит в число руководителей.

В начале 2018 года под санкции попал Ростех и ряд компаний, работающие с ним (так называемый санкционный пакет CAATS). 17 июля, по информации ТАСС, спикер нижней палаты конгресса США Пол Райан назвал Россию угрожающим государством, которое не разделяет американские интересы и ценности.

24 июля сенатор Коркер заявил, что готовится ужесточение CAATS, на его взгляд необходимы «дополнительные меры, которые будут противостоять российскому злостному поведению». Сенаторы не скрывают, что санкции будут направлены против предприятий российского ВПК, в том числе против предприятий ракетной отрасли, к которым относится Сапфир. Более того, также в список может попасть другое предприятие, к которому имеет отношение Веремеенко — ВИЛС. На ВИЛСе производят элементы для аэродвигателей «пятого поколения». Оба предприятия связаны с Ростехом, объектом которого является американский санкционный пакет CAATS.