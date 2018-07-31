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МГИК: Жеребьевка по распределению эфирного времени между кандидатами в мэры столицы пройдет 1 августа
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МГИК: Жеребьевка по распределению эфирного времени между кандидатами в мэры столицы пройдет 1 августа 

Агентство «Москва» 1 час назад
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) 1 августа проведет жеребьевку между зарегистрированными кандидатами на должность мэра Москвы по распределению эфирного времени на каналах региональных городских государственных организаций телерадиовещания и дат предоставления помещений для проведения встреч с избирателями. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.
«В связи с решением, связанным с регистрацией кандидатов в мэры, нам необходимо провести жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени, которое предоставляется на бесплатных городских каналах, и жеребьевку помещений для проведений встреч с избирателями. Это традиционное наше решение. Предлагается 1 августа 2018 г. в зале заседаний Мосгоризбиркома провести жеребьевку между зарегистрированными кандидатами на должность мэра Москвы по распределению эфирного времени на каналах региональных городских государственных организаций телерадиовещания и дат предоставления помещений для проведения публичных агитационных мероприятий в форме собраний», — сказал член МГИК Дмитрий Реут.
Жеребьевка по распределению эфирного времени пройдет с 11:00 до 11:45, а жеребьевка по распределению дат предоставления помещений продлится с 12:00 до 12:45.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.
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