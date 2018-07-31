МГИК: Жеребьевка по распределению эфирного времени между кандидатами в мэры столицы пройдет 1 августа

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) 1 августа проведет жеребьевку между зарегистрированными кандидатами на должность мэра Москвы по распределению эфирного времени на каналах региональных городских государственных организаций телерадиовещания и дат предоставления помещений для проведения встреч с избирателями. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

«В связи с решением, связанным с регистрацией кандидатов в мэры, нам необходимо провести жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени, которое предоставляется на бесплатных городских каналах, и жеребьевку помещений для проведений встреч с избирателями. Это традиционное наше решение. Предлагается 1 августа 2018 г. в зале заседаний Мосгоризбиркома провести жеребьевку между зарегистрированными кандидатами на должность мэра Москвы по распределению эфирного времени на каналах региональных городских государственных организаций телерадиовещания и дат предоставления помещений для проведения публичных агитационных мероприятий в форме собраний», — сказал член МГИК Дмитрий Реут

Жеребьевка по распределению эфирного времени пройдет с 11:00 до 11:45, а жеребьевка по распределению дат предоставления помещений продлится с 12:00 до 12:45.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.