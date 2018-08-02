Команды-участницы конкурса «Открытая вода-2018» провели жеребьевку речных створов

Жеребьевку проводила комиссия, состоявшая из представителей Китая России , что позволило обеспечить максимальную прозрачность при розыгрыше створов.

Накануне открытия международного конкурса «Открытая вода-2018» Муроме прошла жеребьевка речных створов через реку Ока между участниками Международного этапа конкурса инженерных войск в рамках «Армейских международных игр».

Жеребьевку проводила комиссия, состоявшая из представителей Китая и России, что позволило обеспечить максимальную прозрачность при розыгрыше створов.

Каждый створ оборудован участком заграждений и маневрирования с препятствиями, бродом, макетом колейного моста и колейным проходом с минно-взрывными заграждениями. Речная часть каждого створа специально разграждена буйками разного цвета.

После жеребьевки команды приступили к подготовительным занятиям по преодолению водной преграды.

Для удобства зрителей напротив каждого створа построены трибуны вместительностью более 1500 человек.

В целях исключения возникновения спорных моментов во время проведения соревнований район речных створов, места проведения тренировок и парк военной техники контролируется военной полицией, а также представителями самих команд-участниц.