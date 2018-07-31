Потерпевшие по делу Сергея Макеева попросили признать его невиновным 

Макеев, осужденный по обвинению в мошенничестве при строительстве домов для сирот, просит отменить приговор первой инстанции. Апелляцию Макеева поддержала потерпевшаяМакеев в апелляции заявил, что считает себя невиновным, так как квартиры в домах на улицах Турбинной и Заводской были переданы оренбуржцам в полном объеме.
По словам экс-чиновника, у него не было личной заинтересованности в заключении сделки в 2015 году. По его словам, если бы контракт не был подписан раньше фактического приема работ, дети— сироты не получили бы квартиры вплоть до текущего года.
«Если бы контракт не был подписан в декабре 2015 года, финансы, выделенные федерацией, нужно было вернуть. Я считаю, приговор был вынесен незаконно, в моих действиях нет состава преступления. Все действия были сделаны для людей и в рамках закона. Я прошу признать меня невиновным», — заявил Макеев.
Потерпевшая сторона, которой фактически является управление жилищной политики администрации Оренбурга, также поддержала требования стороны защиты Сергея Макеева и попросила признать его невиновным. Следующее заседание суда назначено на второе августа. Бывший глава управления жилищной политики Сергей Макеев покинул пост год назад после скандала с жильем для детей-сирот. Длительная судебная тяжба завершилась для чиновника штрафом.