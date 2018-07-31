В центре соцобслуживания на 7-й Текстильщиков состоялось выступление чтеца Александра Федикина

Встреча с чтецом Александром Федикиным прошла в филиале «Текстильщики» центра социального обслуживания «Кузьминки». Об этом рассказали в администрации филиала.

— Александр Федикин прочитал басни, миниатюры и стихотворения различных авторов. За его выступлением с большим вниманием и интересом следили посетители нашего центра социального обслуживания, — пояснил сотрудник администрации.

Напомним, что районный филиал территориального центра социального обслуживания находится по адресу улица 7-я Текстильщиков, дом 7, корпус 1. (мю)