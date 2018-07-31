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УК из Коломны заплатит 125 тыс. руб штрафа за неисправную вентиляцию в доме
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УК из Коломны заплатит 125 тыс. руб штрафа за неисправную вентиляцию в доме 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Неисправная система вентиляции в многоквартирном доме в подмосковной Коломне обошлась управляющей компании штрафом в 125 тысяч рублей, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.
В Госжилинспекцию обратились жители многоквартирного дома №20 по улице Чкалова в Коломне. Собственники были недовольны состоянием вентиляционных каналов. Чтобы проверить изложенные в заявлении факты, сотрудники Госжилинспекции организовали оперативную выездную проверку.
«В ходе внеплановой проверки подтвердилось, что имеют место частичные нарушения штукатурного и фактурного слоев на вентканалах жилого дома, из них выпадают кирпичи, раскрошились цементные швы. Тем самым, управляющая организация ООО «ДГХ» нарушила правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», — говорится в сообщении.
Инспекторы дали предписание в адрес УК устранить выявленные нарушения и привести в порядок вентиляционную домовую систему.
«Сотрудники управляющей организации отчитались об исполнении предписания в установленный срок. Однако этот факт не освободил УК от уплаты штрафа, назначенного мировым судом — 125 тысяч рублей довольно серьезная сумма. Считаю наказание адекватным, учитывая серьезность проблемы, доставлявшей массу неудобств для жителей дома», — сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.
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