Новая инициативная группа намерена инициировать пенсионный референдум 

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком получил уведомление о проведении в столице 3 августа собрания новой инициативной подгруппы по проведению референдума против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил во вторник председатель комиссии Валентин Горбунов.
"27-го числа, в пятницу, в Московскую городскую избирательную комиссию поступило уведомление о новой инициативной группе с таким вопросом: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?», — сказал он.