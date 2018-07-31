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Новая инициативная группа намерена инициировать пенсионный референдум
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Названы имена убитых россиян в Африке

Новая инициативная группа намерена инициировать пенсионный референдум 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком получил уведомление о проведении в столице 3 августа собрания новой инициативной подгруппы по проведению референдума против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил во вторник председатель комиссии Валентин Горбунов.
"27-го числа, в пятницу, в Московскую городскую избирательную комиссию поступило уведомление о новой инициативной группе с таким вопросом: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?», — сказал он.
Ранее КПРФ инициировала проведение всероссийского референдума против повышения пенсионного возраста, их формулировку ЦИК РФ признал не соответствующей закону.
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