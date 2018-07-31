Россия и Таджикистан придумали механизм быстрого разрешения авиаспоров

Как отметил глава агентства, новый механизм предполагает, что стороны начнут учитывать возможности и интересы друг друга по направлениям перелета и будут стараться не навредить деятельности авиакомпании другой стороны.

При этом все полеты должны осуществляться исключительно на основе паритета.

Субхонзода подчеркнул, что в ближайшее время в рамках Межправительственной комиссии появится специальная рабочая группа, которая в дальнейшем будет работать над решением конфликтных ситуаций в этом направлении.

"Мы надеемся, что споры весной этого года были последними, в будущем мы постараемся, чтобы не возникали такие моменты", — заявил глава агентства.

Подобные разногласия между Таджикистаном Россией довольно частое явление. Очередной виток «войны авиаперевозок» между странами начался, после того как таджикские авиационные власти приостановили полеты четырех российских авиакомпаний.

Со 2 апреля были отозваны разрешения на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у пяти российский авиакомпаний — "Уральских авиалиний" UTair , «Сибири», «Северного ветра» и «Глобуса».

Минтранс РФ , в свою очередь, пообещал принять зеркальные меры, приостановив с 1 апреля полеты таджикских авиакомпаний «СомонЭйр» и «Таджик Эйр» в 10 городов России.

В конечном итоге странам все-таки удалось договориться о совместных дальнейших шагах, направленных на развитие воздушного сообщения, и стороны сняли введенные взаимные ограничения для авиакомпаний.