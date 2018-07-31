Крокодил укусил дрессировщика во время представления и попал на видео

МОСКВА , 31 июл — РИА Новости . В Сети появилось видео нападения крокодила на дрессировщика, засунувшего руку ему в пасть. Ролик был опубликован на YouTube. Инцидент произошел в городе Чианграй Таиланде в минувшее воскресенье. Мужчина демонстрировал зрителям трюк с засовыванием руки в раскрытую пасть рептилии. В какой-то момент недовольное животное резко сомкнуло челюсти. Спустя несколько секунд жертве удалось вырвать конечность из зубов крокодила. Мужчина смог подняться на ноги и отойти на безопасное расстояние от хищника. По словам владельца крокодильей фермы, пострадавшему оказали медицинскую помощь, и в течение двух недель он сможет вернуться к работе, сообщает The Independent . Подобные инциденты происходят «очень редко», заверил хозяин заведения.