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Крокодил укусил дрессировщика во время представления и попал на видео
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Крокодил укусил дрессировщика во время представления и попал на видео 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео нападения крокодила на дрессировщика, засунувшего руку ему в пасть. Ролик был опубликован на YouTube.
Инцидент произошел в городе Чианграй в Таиланде в минувшее воскресенье. Мужчина демонстрировал зрителям трюк с засовыванием руки в раскрытую пасть рептилии. В какой-то момент недовольное животное резко сомкнуло челюсти.
Спустя несколько секунд жертве удалось вырвать конечность из зубов крокодила. Мужчина смог подняться на ноги и отойти на безопасное расстояние от хищника.
По словам владельца крокодильей фермы, пострадавшему оказали медицинскую помощь, и в течение двух недель он сможет вернуться к работе, сообщает The Independent. Подобные инциденты происходят «очень редко», заверил хозяин заведения.
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