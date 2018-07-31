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В Адыгее для подростков организовали турпоход
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В Адыгее для подростков организовали турпоход 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Ежегодно в рамках муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» организуются туристические походы для подростков. При формировании групп особое внимание уделяется ребятам социальных категорий, а также подросткам из зоны риска, которые состоят на разных видах профилактического учета.
В этом году отряд из 17 человек отправится в путешествие по горам 15 августа. Ребят будут сопровождать опытные инструкторы. Всех участников похода обеспечат необходимой туристической экипировкой и продовольствием.
Подростки пройдут по красивейшим местам горной Адыгеи, посетят обелиски, установленные в честь павших в годы Великой Отечественной войны. Поход продлится шесть дней.
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