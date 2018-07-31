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Памятник Ленину в центре Челябинска может рухнуть
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Памятник Ленину в центре Челябинска может рухнуть 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Капитальный ремонт памятника Ленину на площади Революции в Челябинске остановили как минимум не неделю в связи с угрозой обрушения монумента. Об этом сообщило радио «Бизнес ФМ-Челябинск».
Как говорится в сообщении радиостанции, облицовочные плиты монумента строители сдалбливали отбойным молотком, чем нанесли повреждения всей конструкции. По этой причине работы пришлось приостановить как минимум на неделю, чтобы провести необходимый анализ крепости конструкций.
«При проверке госкомитета выяснилось, что есть ряд технологических нарушений, при производстве работ на объекте культурного наследия. Поэтому госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области приостановил работы. В настоящее время необходимо провести ряд обследований объекта культурного наследия. Его состояния. И определить, как технологически дальше работы будут проводиться. Для того, чтобы объекту не был нанесен урон», прокомментировал ситуацию СМИ председатель Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александр Баландин.
Напомним, ранее работы по реконструкции памятника вождю мирового пролетариата были оценены в 18 миллионов рублей. Тендер на работы выиграла кампания из Перми, которая согласилась выполнить необходимый объем работ за 15 миллионов рублей. По планам обновленный памятник должен предстать перед горожанами в октябре этого года.
Жители города активно обсуждают проблему реконструкции памятника Ленину. Одни челябинцы высказываются за то, чтоб памятник убрали вовсе, другие говорят о том, что реконструкция памятника могла быть более щедящей, как для самого монумента, там и для городского бюджета.
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