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Челябинцы собрали 500 тысяч на памятник собачьей преданности
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Челябинцы собрали 500 тысяч на памятник собачьей преданности 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
Более 500 тысяч рублей собрали жители Металлургического района Челябинска на установку бронзового памятника неизвестной собаке, два года ждавшей на остановке у магазина «Старт» своего погибшего в ДТП хозяина, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на инициатора проекта Елену Дрожжину.
Жители района прозвали верного пса «Хатико» («Пятый», так звали похожую на него собаку в известном японском фильме). В 2015 году пес по мистическому совпадению, как и его хозяин тоже погиб под колесами автомобиля. После этого люди обратились к депутату Государственной Думы, лидеру общественного движения «Соцгород» Андрею Барышеву с предложением поставить собаке памятник и начали сбор средств на него. За два года было собрано более 50 тысяч рублей, недостающие 450 тысяч добавил Андрей Барышев. Эскиз памятника разработала скульптор Алла Давидович, отлить монумент решено в известной мастерской Ивана Дубровина в городе Ревда соседней Свердловской области. Уже в сентябре к Дню города бронзовый Хатико, как символ собачьей преданности, украсит пешеходную челябинскую Кировку. Здесь же будет установлена бронзовая копилка, куда все желающие смогут жертвовать средства на помощь бездомным животным Челябинска.
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