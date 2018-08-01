«Результаты были неясны до последнего момента». Определен новый символ Челябинска

Активисты челябинского отделения общероссийского народного фронта подвели итоги голосования за символ города, сообщает пресс-служба организации.

Большинство опрошенных главным символом Челябинска назвали метеорит. Второе место с небольшим отрывом занял верблюд. На третьей строчке разместился Танкоград. Четвертым по популярности стал ответ «леса, озера и горы». Меньше всего голосов отдали за Кировку.

Онлайн-голосование проходило с 18 по 30 июля в рамках проекта ОНФ «С чего начинается Родина». Всего в опросе приняли участие 1 тысяча 238 человек.

Теперь до 10 августа общественники будут принимать от жителей региона макеты символа Челябинска. Принять участие в конкурсе может любой желающий.

Александр Бычков. «По итогам голосования у нас сложился настоящий пул лидеров. Результаты были неясны до последнего момента, одно время рейтинг возглавлял Танкоград, достаточно долго на первом месте держался верблюд. Однако накануне подведения итогов лидером народного голосования стал метеорит. Номинально именно он и признан победителем, но мы решили не ограничивать полет фантазии участников творческого конкурса и готовы рассматривать макеты, на которых будут представлены как символы-победители, так и коллажи или варианты из комментариев, сопровождающих интернет-голосование», — отметил представитель регионального отделения ОНФ в Челябинской области

Планируется, что лучшие макеты украсят забор на перекрестке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы. Акция намечена на 14 августа.