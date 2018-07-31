Жителей Подмосковья учат оплачивать коммунальные услуги через интернет

Обучающие семинары проводят работники Московского областного единого информационно-расчетного центра и специалисты ПАО «Сбербанк»

Занятия с людьми старшего возраста уже проведены в городском округе Ликино-Дулево и Озерах. Так, в Озерах обучающее занятие проведено на базе пансионата «Озерский» среди отдыхающих, пожелавших повысить навыки компьютерной грамотности. В Ликино-Дулево местом проведения была выбрана местная библиотека.

Специалисты учат пожилых людей пользоваться функциями «личного кабинета» МосОблЕИРЦ, в том числе дистанционно передавать показания приборов учета, контролировать правильность начисления коммунальных платежей и оплачивать квитанции.

Обучение подростков проводится в адаптированном для них формате — в виде занимательной викторины. Такой семинар был организован для представителей молодежного центра «Олимпиец» Воскресенского района.

«В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в регионе проводится системная работа по повышению клиентоориентированности в работе МосОблЕИРЦ, в том числе — развитие сервисов дистанционного обслуживания населения. Обучение жителей навыкам работы в «личном кабинете плательщика» — это в том числе экономия времени и сил, которые раньше плательщики тратили на дорогу до клиентских офисов и очное обслуживание», — подчеркнул Дмитрий Пестов.

Московский областной единый информационно-расчетный центр работает на территории 60 муниципальных образований Подмосковья. На обслуживании МосОблЕИРЦ находится уже более 2,4 миллионов лицевых счетов.