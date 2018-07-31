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Жителей Московской области научат оплачивать ЖКХ через интернет
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Жителей Московской области научат оплачивать ЖКХ через интернет 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Людей старшего возраста и подростков из Московской области обучают оплачивать коммунальные услуги через доступные интернет-сервисы на специальных семинарах, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
«В Подмосковье проводятся обучающие семинары, в ходе которых жителям прививают навыки оплаты за коммунальные услуги через интернет-сервисы. Они рассчитаны на две целевые аудитории — людей старшего возраста и подрастающее поколение», — сказал Пестов.
Обучающие семинары проводят работники Московского областного единого информационно-расчетного центра и специалисты ПАО «Сбербанк».
Подобные занятия с людьми старшего возраста уже провели в городском округе Ликино-Дулево и Озерах. В Озерах местом проведения семинара выбран пансионат «Озерский», а в Ликино-Дулеве — местная библиотека.
«Специалисты учат пожилых людей пользоваться функциями «личного кабинета» МособлЕИРЦ, в том числе дистанционно передавать показания приборов учета, контролировать правильность начисления коммунальных платежей и оплачивать квитанции», — говорится в сообщении.
Для подростков занятия проходят в виде викторины, такой семинар был организован для представителей Молодежного центра «Олимпиец» Воскресенского района.
«Обучение жителей навыкам работы в «личном кабинете плательщика» — это, в том числе, экономия времени и сил, которые раньше плательщики тратили на дорогу до клиентских офисов и очное обслуживание», — добавил Пестов.
Системная работа по повышению клиентоориентированности МособлЕИРЦ проводится в регионе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Московский областной единый информационно-расчетный центр работает на территории 60 муниципальных образований Подмосковья. На обслуживании МособлЕИРЦ находится уже более 2,4 миллиона лицевых счетов.
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