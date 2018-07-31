Руководителей региональных ФСИН будут ротировать каждые 6 лет

С 1992 года все сотрудники ФСИН работали, руководствуясь морально устаревшим положением о службе в органах внутренних дел (прекращает свое действие сегодня). Теперь у них появился свой профильный закон, в котором, стоит отметить, предусмотрен переходный период для тех, кто вдруг не захочет работать по-новому. «Сотрудники могут принять решение продолжать службу на новых условиях, установленных Федеральным законом, или уволиться со службы по выбранному имеющемуся у них основанию, в том числе и по достижению предельного возраста пребывания на службе», — пояснили в ФСИН России.

Закон включает ряд ключевых нововведений, рассказали в тюремном ведомстве. В частности, он обяжет сотрудников проходить проверки на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Кроме того, сотрудники будут ежегодно проходить медосмотры с проверкой на наличие в крови наркотиков и психотропных веществ.

Тюремщики также будут обязаны поддерживать уровень своей квалификации, а плановые аттестации будут проходить каждые четыре года (сейчас раз в 5 лет). При отборе сотрудников на работу их смогут проверять на полиграфе.

Отдельная глава посвящена вопросам применения к сотрудникам мер поощрения и соблюдения служебной дисциплины на службе в уголовно-исполнительной системе, наложения на сотрудников взысканий, в том числе и за коррупционные правонарушения.

Крайне важно, что закон наделяет директора службы правом устанавливать методы воспитательной работы с сотрудниками. Во ФСИН уже готов проект такого приказа. «Это и офицерские собрания, и общие собрания сотрудников органа или учреждения. Пусть не только руководитель дает оценку, но и коллектив проводит общие собрания сотрудников учреждения, где бы разбирались хорошие и плохие случаи. Надо больше вовлекать людей в формы общения, взаимодействия», — пояснили в службе.

Кроме этого закон предусматривает разработку дисциплинарного устава, который должен утвердить Минюст . Это свод правил поведения сотрудников службы, который будет определять порядок ношения формы, порядок взаимоотношений между сотрудниками в рамках действующей субординации, порядок заступления на дежурство и т. д.

Еще одной из важных новелл станет обязательная ротация глав территориальных органов ФСИН. Руководители не смогут пробыть на своем месте более 6 лет. Подразумевается, что таким образом будут рваться коррупционные цепочки, которые могли возникать при нахождении одного и того же руководителя очень долго у «руля».

"После шести лет работы на одной должности сотрудники могут быть переведены в другой регион на равнозначную должность. В случае отказа без уважительных причин он может остаться в том же регионе с переводом на нижестоящую должность либо уволен", — объяснили во ФСИН.

Также новый закон дает право директору ФСИН определять должности, куда можно принимать на работу лиц мужского или женского пола. «Понятно, например, что если женщина работает в службе режима мужской колонии, ее не включат в сводный отряд для проведения обысковых мероприятий. Соответственно, растет нагрузка на других сотрудников и частота их дежурств, а это влияет на качество работы, — пояснили во ФСИН. — После утверждения должностей, куда могут принимать на работу только мужчин, за неправильное формирование штатов с руководителей смогут спросить жестко — вплоть до дисциплинарной ответственности или увольнения».

Закон содержит и ряд преимуществ для сотрудников. Так, за ненормированный служебный день теперь предусмотрен дополнительный отпуск от трех до 10 дней. На пять лет увеличен предельный возраст пребывания на службе. «У нас масса порядочных сотрудников, которых не хотелось бы увольнять. Допустим, младший инспектор, у него сейчас предельный возраст — 50 лет, а он еще мог бы работать. Речь идет о тех, кто положительно себя зарекомендовал и действительно нужен для службы», — отметили во ФСИН.

Приходящим на работу во ФСИН сотрудникам других служб будут засчитывать их специальные звания по прежнему месту работы. «Когда ранее к нам хотели перейти бывшие сотрудники ФСКН , мы не смогли принять ряд офицеров, потому что, например, полковнику мы могли предоставить лишь звание майора или подполковника, и потеряли ряд специалистов. Закон это исправляет», — отметили в тюремном ведомстве.

ФСИН также получит возможность взыскивать стоимость обучения с курсантов своих вузов, которые не захотят продолжить службу в системе исполнения наказаний. Подобный порядок уже действует в Министерстве обороны