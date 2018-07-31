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В добрянском общественном транспорте ввели оплату электронным проездным
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В добрянском общественном транспорте ввели оплату электронным проездным 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Электронная оплата проезда «Один билет» будет действовать на нескольких маршрутах города
Карта «Один билет» уже давно действует в Перми, теперь этой системой могут пользоваться и в Добрянке.
Электронная оплата проезда «Один билет» будет действовать на нескольких маршрутах города: № 1 «Нефтебаза — магазин № 33», № 3 «Крутая гора — магазин № 33», № 613 «Добрянка — Пермь» на пригородном маршруте № 530 «Пермь — Добрянка» у конкретного перевозчика — автоколонны №3.
— Уже закончился тестовый период, который мы запустили в мае, и картами смогут пользоваться все пассажиры автобусов, — объяснили 59.ru в компании «Один билет».
Электронный проездной можно купить в ООО «Добрянское АТП» на улице Люксембург, 60. Кроме того, карты «Один билет» можно купить и пополнить в точках продаж в Перми, которые указаны на сайте www.odinbilet.com.
В Перми электронная система действует уже около четырех лет.
— С электронными карточками работает примерно 30% пермских перевозчиков, — объяснили в Городском управлении транспорта. — Перевозчики сами заключают договора с представителями фирм, предоставляющей эти услуги.
Сейчас в Перми карту принимают на автобусных маршрутах 4, 7, 14, 18, 19, 22, 27, 32, 34, 39, 42, 48, 49, 53, 55, 56, 59, 60, 63, 67, 74, 75, 77, 78. Также действует она на пригородных маршрутах: 175 «Пермь — Полазна», 106 «Пермь — Кондратово», 485 «Пермь — Жебреи»,150 «Пермь — Краснокамск» и 103 «Пермь — Шемети».
В тестовом режиме система запущена на маршрутах № 532 «Пермь — Нытва», № 538 «Пермь — ФСК», № 822 «Аэропорт Пермь — Усолье».
— Во время теста можно пользоваться картой так же, как и в обычном режиме, — объяснили специалисты компании «Один билет».
На красной карте «Один билет» отражаются не деньги, а поездки. Терминал автоматически снимает то количество поездок, которое соответствует стоимости проезда.
С 1 августа пермякам придется привыкать к новому расписанию движения автобусов, трамваев и троллейбусов. Время отправления с остановок изменили по просьбам пассажиров, а также в связи с окончанием ремонта Коммунального моста. Как изменятся маршруты, можно узнать на сайте 59.ru.
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