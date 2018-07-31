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В Оренбургской области началась инвентаризация неучтенных дамб и плотин
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В Оренбургской области началась инвентаризация неучтенных дамб и плотин 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Проверка началась после трагедии в селе Зеркло, где при прорыве плотины затопило несколько домов и погибли два пенсионера. Чиновникам в рамках проверки рекомендовали не просто объехать вверенную им территорию, но и изучить каждую лужу на Google-картах. В минстрое отметили, что необходимо не только зафиксировать незаконно установленную дамбу, но и принять меры по обеспечению
«Особое внимание рекомендовано уделить гидротехническим сооружениям, в случае прорыва которых может быть нанесен ущерб населению», — уточнили в пресс-службе правительства Оренбургской области.
Муниципалитеты представили в минстрой графики объездов своих территорий. В случае выявления незаконных гидротехнических сооружений руководителям городов, районов и сельских поселений необходимо принять меры для их ликвидации и передать соответствующую информацию в прокуратуру. Результаты внеплановой инвентаризации станут известны 25 августа.
Напомним, в Оренбуржье следственное управление возбудило уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
24 июля губернатор Оренбургской области Юрий Берг поручил министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области провести проверку гидротехнических сооружений в регионе.
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