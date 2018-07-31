В Оренбургской области началась инвентаризация неучтенных дамб и плотин

Проверка началась после трагедии в селе Зеркло, где при прорыве плотины затопило несколько домов и погибли два пенсионера. Чиновникам в рамках проверки рекомендовали не просто объехать вверенную им территорию, но и изучить каждую лужу на Google-картах. В минстрое отметили, что необходимо не только зафиксировать незаконно установленную дамбу, но и принять меры по обеспечению

«Особое внимание рекомендовано уделить гидротехническим сооружениям, в случае прорыва которых может быть нанесен ущерб населению», — уточнили в пресс-службе правительства Оренбургской области

Муниципалитеты представили в минстрой графики объездов своих территорий. В случае выявления незаконных гидротехнических сооружений руководителям городов, районов и сельских поселений необходимо принять меры для их ликвидации и передать соответствующую информацию в прокуратуру . Результаты внеплановой инвентаризации станут известны 25 августа.

Напомним, в Оренбуржье следственное управление возбудило уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).