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СМИ: Дудь может проинтервьюировать Сенцова
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СМИ: Дудь может проинтервьюировать Сенцова 

360tv.ru 2 часа назад
Популярный видеоблогер Юрий Дудь может проинтервьюировать украинского режиссера Олега Сенцова, который получил 20 лет за подготовку терактов в республике Крым Он отбывает наказание в восьмой колонии «Белый медведь» (город Лабытнанги, Ямало‐Ненецкий автономный округ). Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Информагентству не удалось получить ни официального опровержения, ни подтверждения возможной встречи Дудя с заключенным. В Федеральную службу исполнения наказаний и пресс-службу колонии были направлены соответствующие запросы. Известно лишь то, что видеоблогер приехал в Салехард утром 30 июля.
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